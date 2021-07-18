新华社北京7月18日电 《参考消息》18日刊登源自英国《金融时报》网站的报道《美国消费者越来越担心物价飞涨》。报道摘要如下：

美国消费者对经济的信心减弱，越来越担心加速上涨的物价，对经济复苏前景感到悲观。

密歇根大学最新公布的7月消费者信心指数从6月的85.5降至80.8。该大学负责消费者调查的首席经济学家理查德·柯廷说：“现在最担心的不是创造就业岗位，而是终止和扭转不断加速的通胀。”

从鸡肉到二手车，消费者面临一系列商品的“价格冲击”。继前一个月上涨5%之后，6月消费者价格指数同比猛涨5.4%，创下13年来的新高。批发价格也在上涨，预示着消费者成本增加。上个月生产者价格指数上涨7.3%，创下至少自2010年以来最大同比涨幅。

美联储官员坚持认为通胀飙升将是短暂的，但有些议员认为，美联储和拜登政府低估了通胀对经济复苏构成的风险。

密歇根大学的消费者信心调查发现，受访者估计未来一年的通胀率为4.8%，是自2008年8月以来的最高预估水平。

柯廷说：“通货膨胀给人们的生活带来了更大压力，尤其是对低收入和中等收入家庭而言，还导致消费者推迟购买大件非必需品。”

经济学家正在密切关注销售趋势，以确定消费者现在是赶在未来价格上涨之前匆忙购买商品，还是用现金增加储蓄或偿还债务。

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