7月17日，古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在哈瓦那举行的爱国集会上发表讲话。新华社发（华金·埃尔南德斯摄）

新华社哈瓦那7月17日电（记者朱婉君）古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔17日谴责美国对古巴长期封锁，揭批美国政府资助反古势力日前在古巴煽动骚乱，企图破坏古巴政治社会稳定。

约10万民众17日聚集在古巴首都哈瓦那海滨大道一处广场举行爱国集会。古巴革命领袖劳尔·卡斯特罗、迪亚斯-卡内尔和其他党、政府以及社会群众组织领导人出席集会。迪亚斯-卡内尔当天发表讲话时做出上述表态，并同时号召民众团结一致，抵御外部势力干涉。

在场集会民众挥动古巴国旗，举着“不要封锁”“我们不会交出主权”等标语牌，高呼“要古巴，不要美国佬”“古巴革命万岁”等口号，表明革命立场。

7月17日，民众在古巴首都哈瓦那参加爱国集会。新华社发（华金·埃尔南德斯摄）

“我们应当团结起来，一起捍卫国家主权利益。”参加集会的米丽安·加西亚告诉记者，古巴革命成果不会被轻易摧毁。

据当地媒体报道，古巴各省多地当天都举行了保卫革命的大规模集会活动。

古巴部分地区11日发生反政府游行活动，古巴政府随后出示相关证据，指出活动由美国政府直接插手，企图破坏古巴社会稳定。

7月17日，古巴革命领袖劳尔·卡斯特罗（前右二）与古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔（前右三）参加在哈瓦那举行的爱国集会。新华社发（华金·埃尔南德斯摄）

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