新华社联合国7月17日电（记者王建刚）7月18日是“纳尔逊·曼德拉国际日”。联合国秘书长古特雷斯日前就此发表视频致辞表示，新冠疫情凸显人类团结一致的重要性，强调这是曼德拉所倡导和体现的价值观。

古特雷斯说，曼德拉“呼吁团结和消除种族主义”，这在当前尤其具有现实意义，因为“社会凝聚力正受到分裂的威胁，社会渐趋两极分化，仇恨言论不断增多”，仍在肆虐的新冠疫情使这些弊病变得更加严重，并使全球抗击贫困多年的进展出现倒退。古特雷斯呼吁人们在促进和平、人权、与自然和谐相处以及维护所有人的尊严方面有所作为。

曼德拉1918年7月18日出生于南非一个部落酋长家庭，致力于追求种族平等和民主事业，曾经在狱中度过27个春秋。在他的努力下，南非最终以和平方式废除种族隔离制度。1994年5月，曼德拉成为南非第一位黑人总统。2013年12月5日，95岁的曼德拉因病去世。

联合国大会2009年11月通过决议，决定从2010年起将每年7月18日定为“纳尔逊·曼德拉国际日”。

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