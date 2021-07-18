新华社法国戛纳7月17日电（记者徐永春 肖亚卓）第74届戛纳国际电影节17日闭幕，法国女导演朱利娅·迪库尔诺执导的影片《钛》获得最高奖最佳影片金棕榈奖。

《钛》是一部剧情和惊悚片，讲述一名年轻女性一段暴烈而动荡的经历，以及她与一名寻找失踪儿子的父亲的人生交集。2011年，迪库尔诺执导个人首部短片《少女初长成》。2016年，她凭借自编自导的影片《生吃》入围第43届法国凯撒电影奖最佳原创剧本奖。

当晚，本届戛纳电影节其他主要奖项也尘埃落定。其中，法国导演莱奥·卡拉因执导《安妮特》折桂最佳导演奖；美国演员凯莱布·兰德里·琼斯凭借在《内特拉姆》中的出色表现赢得最佳男演员奖；最佳女演员奖花落《世界上最糟糕的人》女主角、挪威女演员雷娜特·瑞因斯夫。

伊朗影片《一个英雄》和芬兰影片《六号车厢》并列获得本届电影节评审团大奖；泰国影片《记忆》和以色列影片《阿赫德的膝盖》同获评审团奖；日本导演滨口龙介的作品《驾驶我的车》获最佳编剧奖。

受疫情影响，原定于5月11日至22日举行的第74届戛纳电影节推迟到7月6日至17日举行。根据主办方要求，所有进入电影节举办地戛纳电影宫的人员需持有48小时以内的阴性核酸检测证明或有效的疫苗接种证明。

(责编：崔译戈、刘叶婷)