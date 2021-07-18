新华社北京7月18日电 综述：动能强劲 前景可期——海外积极评价中国经济半年报

新华社记者

中国国家统计局日前公布的数据显示，上半年中国国内生产总值同比增长12.7%。海外舆论和专家普遍认为，亮眼的半年报展现了中国经济的韧劲与动能；下半年中国经济有望持续向好，助益全球经济复苏。

数据显示，上半年社会消费品零售总额同比增长23.0%，最终消费支出对经济增长的贡献率达61.7%。

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米认为，中国长期规划和短期计划相结合的经济发展战略取得了成效，消费市场日益增长。美国《华尔街日报》刊文说，中国二季度经济数据凸显中国经济韧性，且消费对中国经济的拉动作用明显增强。

印度资深媒体人、社会观察家巴斯卡尔认为，中国经济取得亮眼成绩有两大原因，一是中国过去几年努力培育国内市场，对冲了海外市场的不确定因素；二是中国拥有完整产业链，能以有竞争力的价格提供商品和服务。

新冠疫情暴发以来，餐饮、旅游等服务业消费受到严重冲击，其复苏步伐也明显落后于制造业。美国铭基亚洲公司投资策略分析师安迪·罗思曼认为，随着中国消费者新冠疫苗接种比例上升，服务业消费将逐步实现全面复苏。

新加坡时政评论员翁德生表示，面对错综复杂的国际环境和疫情“大考”，中国经济依然交出亮眼答卷，显示出强大韧性和蓬勃活力，提振了全球经济复苏信心。阿根廷中国问题专家卢卡斯·瓜尔达表示，上半年经济数据表明，尽管面临挑战，中国经济继续保持稳定和韧劲，并在推动全球经济复苏和增长方面发挥重要作用。

巴西-中国研究中心组建者、帕拉纳联邦大学教授达米安·卡斯特罗认为，中国经济表现对全球经济而言意义重大。中国经济上半年表现出色，将给巴西外贸带来有利影响。

澳大利亚国立大学商业和经济学院副教授沈凯玲表示，中国经济体现的韧性超出多数人预期，给全球产业链稳定提供了保障。中国不断扩大开放，必将给全球经济带来越来越多的机遇和可能性。

芬兰工业联合会创业、商业政策和欧盟事务主管彼得里·沃里奥指出，今年上半年芬兰对华商品出口大幅增长，对与中国市场有业务往来的芬兰公司来说，2021年将是创纪录的一年。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，中国正为全球经济复苏做出宝贵贡献。中国经济增长势头良好，疫情暴发后中国企业在非洲实施的开发项目没有中断。

展望下半年，海外专家和研究机构普遍看好中国经济前景。牛津经济研究院最新发布的报告说，今年下半年中国居民消费预计将继续回升。企业更好的盈利能力，以及对中小企业、先进制造业和战略性高科技产业的政策支持将为企业投资提供支撑。全球供应链瓶颈逐步缓解也将为中国出口提供支持。

加拿大丰业银行亚太经济事务主管图利·麦卡利认为，今年下半年发达经济体对中国医疗设备和电子产品等进口需求预计将有所减弱，但是中国旺盛的内需将令人鼓舞。

《华尔街日报》认为，中国在维持较高经济增速的同时，仍有更多政策空间解决经济发展不平衡等深层次问题。

德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒歇尔认为，基于最新经济数据，中国不难实现政府提出的全年经济增长目标，这将是对世界经济增长的重大贡献。（参与记者：高攀、左为、倪瑞捷、张亚东、孙晓玲、蔡蜀亚、卞卓丹、岳东兴、白旭、吴丹妮、朱雨博、白林、朱昊晨）

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