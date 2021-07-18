新华社安曼7月18日电专访：《新疆各民族平等权利的保障》白皮书是国际社会了解真实新疆的重要依据——访约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德

新华社记者冀泽

约旦中国问题专家、作家萨米尔·艾哈迈德日前在接受新华社记者专访时表示，中国国务院新闻办14日发表《新疆各民族平等权利的保障》白皮书非常及时，白皮书是当前国际社会了解真实新疆的重要依据。

艾哈迈德表示，白皮书提供了详实的数据，概括了新疆的重要事实，其中他最关注的内容是近年来中国政府在治理新疆方面取得的重要成果。

他说，中国政府坚持以人民为中心，采取保护新疆人民利益和权利的治理方略，积极建设和发展新疆。因此，新疆各民族平等享有安全和追求幸福生活的权利，他们收入不断增加，宗教信仰自由的权利得到有效保障。“这些举措都让新疆民众切实受益。”

艾哈迈德长期关注中国社会，已发表两部研究中国的著作，向当地读者介绍、分析了中国走向复兴的因素和与阿拉伯国家合作的前景，在阿拉伯国家中有较高的关注度。他说：“中国取得举世瞩目的发展成就和倡导共建人类命运共同体的美好愿景，让美西方国家担忧它们的国际霸权受到冲击。因此它们不断诽谤中国，试图利用新疆问题挑起事端并抹黑中国的国际形象。”

“但新疆经济社会发展成果和不断提高的居民生活水平是对这种抹黑最有力的驳斥。”曾到访过新疆多地的艾哈迈德说。

艾哈迈德说，他2017年到访新疆乌鲁木齐时，就被那里现代、开放的发展面貌所吸引，“新疆的传统美食、音乐和文化习俗传承等都给我留下了深刻的印象”。他说，他还看到新疆的基础设施建设、旅游业、现代农业、清洁能源等加速发展，居民收入连年增加。

他说，美西方国家炮制、炒作所谓“种族灭绝”“强迫劳动”等不存在的问题，本质上是图谋遏制新疆乃至整个中国的和平发展。他认为，捏造“压迫少数族裔”、煽动国家内部分裂活动是美西方国家抑制他国发展的惯用伎俩。

艾哈迈德期待中国与包括阿拉伯国家在内的国际社会不断加强交流，在反恐、消除贫困、科教发展等诸多领域分享经验。

他说，不论是新疆的自然风光还是风土人情都值得被世界上更多人看到，世界“更应了解新疆各族人民拥有追求和享受美好生活的权利”。

(责编：牛镛、袁勃)