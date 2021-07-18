新华社北京7月18日电（国际观察）战或和？阿富汗局势向何处去

新华社记者史先涛

阿富汗政府与塔利班17日在卡塔尔首都多哈举行新一轮和平谈判。此前，随着驻阿富汗美军加速撤离，塔利班与阿政府之间的战斗日趋激烈，阿富汗安全形势持续恶化。

分析人士认为，阿富汗政府目前面临较大军事压力，塔利班展现出愿继续和谈的姿态更多是策略性的，阿政府能否挺过塔利班进攻将受到国内外多重因素影响。但无论局势如何发展，美国对阿富汗当前的混乱冲突都难辞其咎。

战事更趋激烈

继美国总统拜登日前宣布将驻阿美军撤离结束时间从9月11日提前到8月31日后，美军中央司令部13日证实，美国从阿富汗撤军进程已完成超过95%。

随着美国撤军接近尾声，塔利班对阿富汗政府军的攻势更加猛烈，不只攻占了多个地区，还试图攻占大城市，对加兹尼省、坎大哈省、塔哈尔省等多个省的首府发起了攻击。塔利班高级官员沙哈卜丁·德拉瓦尔日前公开宣称，塔利班已经控制了阿富汗85%的国土。不过，阿富汗政府对此表示否认。

阿富汗军事分析人士努鲁勒·哈克对记者说，宣称占领85%国土只是塔利班的宣传策略，塔利班在全国大约400个地区中只占有100多个地区，而且在过去两个月里并没能占领任何一座大城市。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪认为，塔利班近期确实新控制了更多地区，但并未形成压倒性优势。目前塔利班大概控制了阿富汗35%左右的地区，阿富汗政府控制着30%左右，剩下的则处于双方争夺之中。总体上，政府军并不处于弱势，只是应对策略和心理准备方面有所不足。塔利班很难在一年内推翻阿富汗政府，除非局势发生重大变化，比如美国逼迫阿政府接受塔利班的和平方案。

中国现代国际关系研究院南亚所副所长王世达说，阿富汗政府能否抵御住塔利班进攻，除了双方力量对比，还受到外部因素特别是美国政策调整的影响。政府军从人数到装备都比塔利班有优势，但它的持续作战严重依赖美国和西方国家的空中支持和后勤保障，未来能否继续获得这种支持将是关键。

和谈只是姿态？

塔利班在加大对政府军攻势的同时，也在与政府继续和谈。阿富汗政府谈判代表纳迪尔·纳德里15日说，塔利班提议停火3个月，条件是政府释放7000名在押塔利班武装人员等。但塔利班发言人穆罕默德·纳伊姆回应，塔利班没有提议停火，只表示愿意限制军事行动。

据半岛电视台报道，阿富汗政府与塔利班在17日的谈判中就成立一个由双方代表组成的14人委员会达成了一致。这个委员会的职责是确定谈判议程，其中包括停火、释放被关押战俘等内容。此前，阿富汗政府和塔利班的代表7日和8日在德黑兰举行了对话会，会后双方表示，战争不能解决阿富汗危机，应致力于政治解决。

王世达认为，塔利班边打边谈是两手应对。包括美国在内的国际社会都希望阿富汗能进行和谈，都表示不接受通过武力方式建立的阿富汗政权。塔利班面临外部压力，希望通过和谈赢得国际社会支持，拓展外部空间。

朱永彪表示，塔利班的和谈姿态出于多重目的，比如消化巩固在战场上取得的已有成果、打乱政府军节奏、分化阿富汗政府等。塔利班的和谈姿态更多是策略性的。

努鲁勒·哈克则直言，塔利班并非真心和谈，他们最看重的还是武力，希望通过武力推翻阿富汗政府。

美国难辞其咎

对于阿富汗的安全困境，不少阿富汗专家都批评美国是始作俑者，指出当前阿安全局势急剧恶化是美国罔顾国际道义“甩包袱”式撤军导致的恶果。

阿富汗政治分析人士阿特拉赫·奥马克希勒对记者说，阿富汗持续不断的战争是美国领导的军事入侵的结果。以美国为首的北约部队在阿富汗驻扎20年，留下的不过是残酷战事。美军日前在不及时通知阿富汗政府的情况下从巴格拉姆空军基地撤离，表明美国并不是一个可靠的盟友。

另一名分析人士穆罕默德·达内什乔对记者说，美国从阿富汗败退将使这个饱受冲突困扰的国家战事进一步加剧。“阿富汗人对美国很失望，因为他们只留下了战争、破坏和贫困。”

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