新华社多哈7月17日电（记者杨元勇）阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉、塔利班驻多哈政治办事处主任巴拉达尔17日分别率阿富汗政府与塔利班代表团，在卡塔尔首都多哈举行新一轮和平谈判。

阿卜杜拉在开幕式上发表讲话表示，阿富汗目前处于困难阶段，暴力冲突正在发生，而受害者主要是阿富汗人民，解决阿富汗问题的一切努力应当聚焦结束战争并就政治解决达成一致，实现和平需要双方表现出灵活性。

他说，阿富汗需要重建，需要与地区、全球各国建立建设性关系，阿富汗人民需要国际社会继续支持和平进程，阿富汗问题不能以军事手段解决。

巴拉达尔说，阿富汗是全体阿富汗人民共同的祖国，各方应当摒弃不信任态度，放弃个人利益，为国家统一、繁荣付出努力。他还表示，塔利班将努力使本轮谈判取得成功。

据半岛电视台报道，阿富汗政府与塔利班在谈判中就成立一个由双方代表组成的14人委员会达成了一致。这个委员会的职责是确定谈判议程，其中包括停火、释放被关押战俘等内容。

阿富汗政府与塔利班2020年9月在卡塔尔启动和平谈判，因双方分歧巨大，谈判进展缓慢。

自美国和北约军队5月1日开始撤离阿富汗以来，塔利班发动多轮攻势，频频与阿富汗政府军交火，当地安全形势不断恶化。

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