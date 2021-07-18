人民网大马士革7月17日电 （记者薛丹） 当地时间7月17日，国务委员兼外长王毅在大马士革同叙利亚外长梅克达德举行会谈。

王毅表示，中叙建交65年来，两国友谊经历了国际和地区风云考验，历久弥新、历久弥坚。两国始终在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持。在维护国家主权和独立的重大原则问题上，中方坚定站在叙人民一边，站在国际正义一边。中方愿同叙方弘扬传统友谊，加强友好合作，维护两国共同利益，维护联合国宪章宗旨原则，维护国际公平正义，维护广大发展中国家的正当权利。

王毅说，中方愿在平等和相互尊重基础上同叙方继续加强党际交流，分享治国理政经验。感谢叙方对中方维护自身核心利益给予理解和支持。中方坚定支持叙探索符合本国国情的发展道路，支持叙为维护地区和平稳定发挥重要作用。中方将继续向叙提供疫苗和抗疫物资，帮助叙彻底战胜疫情。叙方是共建“一带一路”的合作伙伴，中方愿同叙方探讨推进互利合作的有效途径，加强农业、经贸等领域合作，为叙改善民生和国家重建提供力所能及的帮助。中方支持加强两国反恐合作，愿帮助叙方提高反恐能力，维护各自国家安全，同时也为维护国际安全作出应有贡献。

梅克达德表示，中国是叙重要和亲密的朋友。建交以来，叙中关系不断巩固，团结协作不断加强。叙方衷心感谢中方在叙最艰难时刻向叙伸出援手，支持叙维护国家主权和领土完整，希以庆祝两国建交65周年为契机推动两国关系得到进一步深化。叙方热烈祝贺中国共产党成立100周年，谴责一切抹黑攻击中国的言行，反对干涉中国内政，坚信在中国共产党领导下，中国人民定会取得更大成就。叙利亚在任何情况下都始终同中国站在一起。感谢中方帮助叙抗击疫情，为叙重建提供援助，叙方愿同中方签署共建“一带一路”协议，加强经贸、农业、基础设施、互联互通等领域合作，共同打击恐怖主义。

会谈结束后，双方出席了有关双边合作文件签署仪式。

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