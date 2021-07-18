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美国6月逮捕近18.9万从墨西哥入境非法移民

2021年07月18日09:05 | 来源：新华网
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美国海关和边境保护局16日发布的数据显示，这一执法机构6月逮捕将近18.9万从美国与墨西哥边界入境的非法移民，创近21年最高月度纪录。

数据显示，执法人员6月在美国南部边境逮捕188829名非法移民，这一数字环比增加4.5%，同比增加3.3万余人。美方将其中17.8万余人立即遣返墨西哥。

6月被捕非法移民中，大多数人来自墨西哥及中美洲三国洪都拉斯、危地马拉、萨尔瓦多；墨西哥人最多，约占总人数三分之一；没有父母或监护人看护的未成年非法移民有15253人。

移民问题专家认为，被捕非法移民增多，意味着未被执法人员发现、“溜进”美国的非法移民同样增多。

唐纳德·特朗普领导的上届美国政府就移民问题采取强硬政策和举措，包括饱受批评的“骨肉分离”政策和修建美墨边境墙。

去年新冠疫情暴发以来，从美墨边界进入美国的非法移民增加。美国现任总统约瑟夫·拜登政府试图与移民来源国政府加强合作，以期遏制非法移民潮，但收效甚微。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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