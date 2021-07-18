泰国16日宣布在全国范围禁止公众集会，并准备采取更多防疫限制措施，以遏制新冠疫情恶化。

泰国政府宪报网站当天发布的公告显示，泰国已禁止公众集会，违者面临最多两年监禁或4万泰铢（约合7904元人民币）罚款，或两罚并处。

泰国总理巴育·占奥差16日在社交媒体“脸书”说：“我希望每个人都能认识到我们必须尽快采取更严格的措施。我们可能都会受影响，在许多方面不方便。”

巴育说，政府即将采取进一步防疫措施，包括尽可能限制人员流动，关闭几乎所有非必要场所，以及要求严格执行居家办公。他说，为缓解医院压力，政府在考虑允许民众用抗原检测试剂盒在家自行检测。

4月初以来，由于新冠变异病毒阿尔法毒株和德尔塔毒株蔓延，泰国新冠病例激增，医院承受重负。泰国17日通报单日新增确诊病例10082例，新增死亡病例141例，均创单日新增最高纪录。泰国迄今累计确诊病例超过39万例，累计死亡病例3240例。

泰国高风险地区先前已经采取严格限制措施，包括限制集会规模、实施宵禁、关闭商场和关停一些企业。

泰国卫生部门14日说，准备对本土生产的阿斯利康疫苗施加出口限制，以确保本国需求。美联社报道，因疫苗供应问题，泰国疫苗接种进展缓慢，目前大约15%人口已接种至少一剂疫苗，5%人口完成疫苗接种。（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：崔译戈、刘叶婷)