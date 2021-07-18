新华社大马士革7月17日电 当地时间7月17日，叙利亚总统巴沙尔在大马士革会见对叙进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅向巴沙尔转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，在总统先生领导下，叙利亚人民经过百折不挠的斗争，在打击恐怖主义和反对外来干涉两方面都取得了宝贵成果。总统先生赢得连任体现了叙人民的高度信任和支持，彰显了叙人民不畏强权的坚定意志。叙人民是有骨气的人民，叙民族是能够挺直腰杆的民族。任何对叙进行粗暴干涉的行径过去不会得逞，今后更不会得逞。相信叙人民一定会更加团结一致，致力于国家重建和振兴。

王毅说，中叙建交65年来，双方始终相互信任、相互支持，不仅捍卫了两国正当权益，也维护了国际公平正义。感谢叙方在涉及中方核心利益和重大关切问题上坚定支持中方。中方愿同叙方一道，按照两国元首战略指引，发扬友好传统，推动互利合作，造福两国人民。

王毅指出，中方坚定支持叙方维护国家主权、领土完整和民族尊严，反对任何在叙实施政权更迭的企图；坚定支持叙方按照联合国安理会确定的“叙人主导、叙人所有”原则处理好国内问题，形成广泛包容、团结一致的政治解决方案；坚定支持叙方抗击新冠疫情，将继续向叙提供疫苗和抗疫物资；坚定支持叙方改善民生、加快重建，欢迎叙成为共建“一带一路”新伙伴，支持叙反对单边制裁、缓解人道主义困境；坚定支持叙方打击一切恐怖主义势力，愿同叙加强沟通协作，帮助叙提高反恐能力；坚定支持叙方在地区和国际事务中发挥应有作用。

巴沙尔请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，再次祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国共产党领导中国人民走出了一条有中国特色的社会主义道路，为广大发展中国家提供了全新的治理模式选择。巴沙尔表示，你是我连任总统后接待的第一个外国客人。叙方衷心感谢中方在叙利亚问题上秉持公正立场，给予叙大力支持。在包括中方在内的正义力量支持下，叙顶住了外部干涉，度过了最困难时期。叙方始终视中方为真诚的伙伴和朋友，奉行“向东看”政策，在涉台、涉疆、涉港等问题上无条件支持中方，致力于深化对华友好合作。叙方希加入共建“一带一路”倡议，加强对华经济、科技、文化、教育等领域合作，同中方共同打击恐怖主义。感谢中方向叙提供人道主义援助。叙方期待同中方加强党际交流，借鉴中国共产党的成功经验。叙方愿为维护地区和平稳定作出应有贡献。

同日，王毅还同叙外长梅克达德举行会谈并出席有关双边合作文件签署仪式。

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