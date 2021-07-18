刘玲玲

上图：学生们从里昂中法大学校门走出。

下图：里昂罗纳河河畔。

刘玲玲摄

法国人把流经里昂的罗纳河比喻成父亲河，索恩河比喻为母亲河，位于交汇处的里昂是它们孕育的结晶。这座地处法国中南部、拥有2000多年历史的城市有很多标签：法国“丝绸之都”、《小王子》作者安托万·德·圣埃克苏佩里的故乡、世界上第一部电影的诞生地……

回顾历史，里昂是古代丝绸之路沿线的重要城市，与中国渊源深厚。这座城市在建筑里铭刻历史，在日常中呈现艺术。人们在老剧场和教堂里重温古罗马时代的文化，在粉红色的老城中感受文艺复兴的浪漫。纺织机器嘎吱运转，拨动岁月琴弦，穿过狭窄小巷传入耳中，人们在旧时光中瞥见这座城市丰富又生动的模样。

深刻的丝绸印记

古老又鲜活，是里昂给人的第一印象。登上城西的富维耶山顶俯瞰这座城市，老城区紧密排列的红色屋顶格外显眼，因此，人们总爱说里昂拥有一颗“粉红心脏”。高楼林立的新城区坐落在外围，极目远眺，阿尔卑斯山脉在天际线若隐若现。

漫步里昂老城，不时能偶遇和丝绸有关的遗迹。石板路两边，红褐色的墙壁彼此相连，仿佛凝固了旧时光。老城里保留着许多文艺复兴时期的建筑，1998年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。而深藏在这些老建筑里的“秘密小巷”，则见证了丝绸纺织业在里昂的兴起和繁荣，也刻印着里昂社会历史变迁和地方文化特色。

在位于拉沙里泰街34号的里昂纺织博物馆里，人们可以详细了解这段历史。里昂是古代丝绸之路在西方的重要节点，也是中国丝绸产品在欧洲的集散中心。1536年，里昂设立了第一个丝绸纺织作坊，丝绸工业此后迅速发展，得到国王弗朗索瓦一世的大力支持。16世纪末，里昂的丝绸纺织工人数量已有1万多人。在17和18世纪，里昂成为欧洲最重要的丝绸产地之一。19世纪，丝绸成为城市经济财富的基础，占里昂工业比重的3/4。

随着纺织业兴起，连通不同街道的“秘密小巷”专门用来运送当时还是贵重物品的丝织品，以免日晒雨淋。据统计，里昂老城有300多条“秘密小巷”，连通了200多条街道，总长约50公里。第二次世界大战时，这里曾经是法国抵抗运动的据点。如今，小巷中的民居依然有人居住，这座古老的城市也因四通八达的“秘密小巷”而增添无穷趣味。

在里昂纺织博物馆展厅内，一架绘有中国古代人物的木质机器引人注目，这是由里昂人在本地生产的用以干燥丝线的机器，机身上绘制的却是中国人物和生活场景。除此之外，博物馆里有多件藏品都讲述着里昂与中国由来已久的交往。几个世纪以来，丝绸始终在中法两国文化、贸易交往过程中占据着重要的地位。2019年11月，里昂纺织博物馆与中国丝绸博物馆签署战略合作协议，以丝绸为纽带，更紧密地开展展览、人员交流、纺织品修复鉴定及研究等领域的国际合作。

浓厚的文化底蕴

在里昂老城，很少见到匆忙拥挤的人流，人们或坐在露天餐馆沐浴阳光品尝美食，或悠然穿梭在小巷，欣赏着角角落落里的文化和艺术，惬意又自在。在索恩河畔，有一面著名的壁画墙，面积约800平方米、高达7层楼，墙上画有30位里昂名人和他们的故事，彰显出这座老城厚重的文化底蕴。

在这面壁画墙上，跨越近2000年历史的里昂名人被刻画得惟妙惟肖，立体感十足，虚实之间常常让人产生“穿越”之感。壁画中，正站在餐馆门口迎接顾客的是法式料理厨神保罗·博古斯，身穿教袍经过餐馆的是法国慈善家皮埃尔神父，站在阳台上手拿书本的是法国著名物理学家安德烈—马里·安培，深受喜爱的童话《小王子》作者圣埃克苏佩里则头戴飞行帽注视远方，期待着下一次飞翔，他旁边站着小王子和他独一无二的玫瑰。其中最易辨认的当属电影的发明者卢米埃尔兄弟了，并肩站立的两兄弟正在播放他们拍摄的黑白无声影片。

作为“第七艺术”的电影诞生于里昂，1895年，卢米埃尔兄弟在这里拍摄了第一部影片《工厂大门》，并在巴黎公映。在世纪之交，电影艺术来到世人面前，很大程度上改变了人们想象和呈现世界的方式。如今，卢米埃尔兄弟在里昂的故居已被开辟为纪念馆，所在大街也被命名为“第一部电影街”。

丰富的地理和历史因素，让里昂一直拥有旺盛的创造力和包容性，历史上曾被称作“发明之城”。早在19世纪初，里昂丝织匠贾卡就改进发明了能完成全部编织动作的提花织机，工作效率提高了5倍。1829年，里昂人蒂莫尼耶发明了世界上最早成批制造的缝纫机，缝制速度比手工缝制提高了十几倍，极大提升了生产力。19世纪末，各种思想交汇、艺术火花碰撞，里昂发明创新和工业生产氛围浓厚，卢米埃尔兄弟身处这样的环境，发明了用于电影摄影及放映的机器，为后来的电影制作和放映提供了最早的机械基础。

时移世易，里昂这座老城更加色彩斑斓、活力四射。如今的里昂仍是法国的创新之都，在生命科学、数字技术、智慧城市建设等方面颇具竞争力。壁画创作也被纳入里昂建筑的整体设计规划之中，很多由当地艺术专业的学生绘制。丰富多彩的壁画令人目不暇接，不仅让当地人更惬意地生活在这座城市里，也给探访里昂的游客带来无数惊喜。

延续的丝路情缘

来里昂留学交流的中国学生，很容易在这里找到“家”的感觉，不仅因为这里与中国因丝绸结下的深厚情缘，更因为当地与中国日益紧密和丰富的交流往来。里昂积极响应共建“一带一路”倡议，中法在多个领域的合作交往为这座老城注入新色彩。

在里昂市区西南部的丘陵上，一座斑驳石门见证着百年岁月。石门上用中法双语镌刻的“中法大学”在阳光下熠熠生辉，这里便是里昂中法大学旧址。创建于1921年的这所大学是中国近代在海外设立的唯一一所大学类机构，到1946年共招收473名中国留学生。

为更好纪念与传承中法友好交往精神，2014年在里昂中法大学旧址上又建立起里昂新中法大学，搭建起里昂与中国之间文化、经济、高等教育交往的新平台。在经过翻新改造的中法大学旧址里，建起了里昂中法大学历史博物馆，成为法国民众及各国参观者了解中国文化的窗口。如今，里昂每年平均接待5000余名中国留学生。新一代的年轻人，正沿着共建“一带一路”倡议搭起的新桥梁，努力追寻前辈的脚步，续写中法友谊新篇章。

2016年4月，中国首条直达里昂的中欧班列正式开通运营，这也是中国首个以法国为终点站的中欧班列，开启里昂与中国经贸往来的新阶段。从前，古丝绸之路上行走的是驮着丝绸和瓷器的商队、装满茶叶的商船，如今，满载货物的“钢铁驼队”正呼啸穿梭。里昂，这个曾经的古丝绸之路沿线的重要城市正通过中欧班列这一“万里纽带”，增进与中国的贸易往来和人文交流。

在共建“一带一路”倡议的推动下，里昂与中国在各个领域的交流与合作越来越多。截至2019年底，中国投资占里昂所在的罗纳—阿尔卑斯大区直接外来投资的8%，已有中国银行、华为等20多家中资企业进驻里昂，未来中法双方还将在生物医药、智能电网等领域展开合作。这座与丝绸之路有着不解之缘的老城，是中法交流合作的历史与现实“汇流”之地，也是促进新时期两国友好交往的未来之城。人们期待，通过共建“一带一路”，中法两国间友好合作将奔向更加广阔的天地。

《 人民日报 》（ 2021年07月18日 07 版）

(责编：岳弘彬)