当地时间7月16日，美国政府悍然炮制所谓“商业警告”，毫无理据抹黑香港营商环境，并制裁中央驻港机构官员。此等严重违背国际法和国际关系基本准则、赤裸裸干预香港事务和中国内政的行径，将“美式霸凌”“美式双标”的狂妄自大表现得淋漓尽致。必须指出，美方的制裁与恐吓故伎绝对吓不倒顶天立地的中国人，无论过去、现在还是将来，盖皆如此。中方不怕鬼、不惧压、不信邪，必将对美方有关霸凌行径予以坚决反击。

世人看得清楚，美方正在穷其颠倒黑白之所能，妄图破坏香港繁荣稳定、危害中国国家安全、阻挠中国发展，蛮横之极、无理之极！但是，历史发展之势，不会为美方的制裁与恐吓所左右。在全体中国人的志气、骨气、底气面前，美方任何叫嚣和造势，都只能化作泡影。

中方站在历史正确的一边，坚守公道和正义，何惧“暴风雨来得更猛烈些”！就在美方炮制所谓“商业警告”，挥起制裁大棒之际，北京、香港、澳门三地以视频连线方式举行“香港国安法实施一周年回顾与展望”专题研讨会，与会者掷地有声地正告那些企图以谬论误导人们对香港国安法认知的美西方势力：你们粗暴地践踏国际法、干涉我国的内政，对我们做的毫无意义的所谓制裁，只能更加激起我们的愤怒和对你们的蔑视，只能不断敲响你们在香港的代理人——反中乱港分子的末日丧钟，只能是搬起石头重重地砸在你们自己的脚上。

美方在自己编造的谎言基础上发出所谓“商业警告”，这是彻头彻尾的构陷。他们口口声声说健康的营商环境离不开法治，但却处处阻挠香港完善法治。他们所不肯正视的，恰恰是随着香港国安法实施和完善选举制度落地，香港国际金融、贸易、航运中心地位更加稳固，法治和营商环境更加优良，社会氛围更加和谐的现实。

香港营商环境的真相，与美方叙事具有本质不同。香港国安法实施一年来，香港社会秩序恢复，法治原则彰显，发展重回正轨，香港居民依法享有各项权利自由，外国在港投资者迎来更加安全、稳定、可预期的营商环境，包括美国驻港企业在内的国际持份者的合法权益得到更好保障。2020年，流入香港资金额达500亿美元，香港银行体系结余屡创历史新高，港股IPO（首次公开募股）集资额位居世界第二。联合国贸发会议发布的《2021年世界投资报告》指出香港是2020年吸引外国直接投资最多的地区之一，国际货币基金组织不久前发布的报告再次肯定香港国际金融中心地位。

大量事实表明，无论外国投资者还是香港本地投资者，对香港营商环境的信心不是削弱了，而是增强了；投资者日益懂得要把香港放在中国整体发展的宏大愿景中观察，深切体会到立足香港市场有利于获取中国内地经济的巨大机遇。当前，美国驻港企业所焦虑的，绝不是香港国安法带来的经济社会井然有序，而是被美方绑在反中乱港政治图谋的战车上。

香港国安法的颁布实施，从根本上堵住了香港维护国家安全制度方面的漏洞，斩断了内外敌对势力危害国家安全的“黑手”，有力维护了宪法和基本法确立的香港特别行政区宪制秩序。需要强调的是，美方采取任何恐吓手段，都不可能让“港独”猖獗、“黑暴”肆虐、“揽炒”横行的旧日在香港重现，更无法阻拦香港蓬勃发展的脚步。历史的车轮决不会倒退，只会滚滚向前。

《 人民日报 》（ 2021年07月18日 02 版）

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