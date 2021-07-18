本报北京7月17日电 （记者张天培）2021年7月17日，国务委员、公安部部长赵克志与巴基斯坦内政部长拉希德紧急通话。

赵克志表示，中国政府高度重视14日在巴发生的中方人员遇袭伤亡事件，习近平主席作出重要批示。根据目前巴方调查及通报情况，这是一起针对中国在巴人员的恐怖袭击，中方对实施这一暴行的组织和人员予以强烈谴责。

赵克志表示，中国公安部已派出刑事侦查技术专家赴巴协助开展调查，希中巴双方一道，查明真相，尽快破案，找出真凶，严惩幕后组织者和相关人员。请巴方全面排查中方在巴人员、机构、项目安全风险，堵塞漏洞，加强安全预警，强化安保措施，尽最大努力保障中方人员生命安全，防止类似事件再次发生。赵克志强调，中巴是全天候战略合作伙伴，希中巴执法部门进一步加强合作机制建设，深化务实合作，维护好双方共同利益。

拉希德首先代表伊姆兰·汗总理和巴人民强烈谴责这一恐袭事件，并表示其本人将于次日赶赴事发现场，督导破案，查明真相，严惩真凶。巴方将采取最高等级安保措施，保障在巴中国机构人员安全。

《 人民日报 》（ 2021年07月18日 02 版）

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