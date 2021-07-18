新华社大马士革7月17日电 7月12日至16日，国务委员兼外长王毅应邀对土库曼斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦进行访问并出席上海合作组织成员国外长理事会会议、“上合组织—阿富汗联络组”外长会议、“中亚和南亚：地区互联互通的挑战和机遇”高级别国际会议。结束访问之际，王毅接受媒体采访。内容如下：

一、在上合组织成立20周年之际，您出席了上合组织外长会议。此次会议取得哪些成果，未来合作重点是什么？

王毅：今年是上合组织成立20周年。20年来，上合组织始终高举“上海精神”旗帜，确立了“世代友好、永保和平”的国家间关系准则，开创了不同社会制度和发展道路国家团结协作的全新区域合作模式，不仅给地区国家人民带来巨大福祉，也有力促进了世界的和平稳定。

此次杜尚别外长会是在上合组织发展迎来关键节点、国际地区形势深刻变化的背景下召开的，具有特殊重要意义。各方重点就筹备今年上合峰会交换了意见，并就上合组织下步工作以及重大国际和地区问题达成一系列共识：

一是扎实筹备今年9月峰会。各方对峰会成果做了充分政治准备，一致建议提请成员国元首发表峰会宣言，总结上合组织20年发展成就，依照区域合作实际需要，擘画组织未来合作蓝图。

二是坚守弘扬“上海精神”。各方一致认为，面对当前国际社会面临的严峻挑战，“上海精神”的价值和意义更加突出，要高举这面旗帜，促团结、保稳定、谋发展，为实现地区国家的长治久安，促进世界的和平繁荣贡献“上合力量”。

三是做大做实区域合作。各方同意深挖合作潜力，扩大合作领域，推进疫苗合作，携手战胜疫情，加快经济恢复和民生改善。坚决防范外部势力渗透干涉，严厉打击“三股势力”，维护本地区安全稳定。

四是捍卫真正的多边主义。各方都认为，应坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，旗帜鲜明反对任何形式的单边主义和霸权霸凌行径。

20年是一座丰碑，更是一个新起点。我们要弘扬“上海精神”，破解时代难题，化解风险挑战，凝聚团结互信的强大力量，筑牢和平安全的坚实基础，打造共同发展繁荣的强劲引擎，拉紧人文交流合作的牢固纽带，推动上合组织继续健康稳定发展，齐心协力构建上合组织命运共同体，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

二、今年是中亚国家独立30周年，明年是中国同中亚国家建交30周年，中方对中亚奉行何种外交政策？对双方关系发展有何展望？

王毅：今年是中亚五国独立30周年。30年来，中亚国家走过了不平凡的历程，在不懈探索中逐步找到适合自身国情的发展道路，创造了持续稳定与发展的“中亚奇迹”，成为维护地区和世界和平稳定的重要力量。作为友好邻邦和战略伙伴，中国对中亚各国取得的成就感到由衷高兴。

远亲不如近邻。前不久，我在西安和中亚各国外长举行了首次“中国+中亚五国”外长线下会晤。此次访问期间，我又和中亚国家的朋友们就中国同中亚关系深入交换看法。深刻感受到中亚各国对中国的深厚友好感情，深刻感受到中亚各国与中国的强烈合作需求，深刻感受到中亚各国同中国安危与共，紧密联系，我们对中国同中亚国家关系的未来更加充满信心。

一个稳定繁荣的中亚符合地区国家共同利益，也有利于世界和平发展。中国对中亚的外交政策始终是积极友好的、也是开放透明的。我们将在习近平外交思想指引下，秉持亲诚惠容的周边外交理念和正确义利观，坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，继续重视并发展好同中亚各国家的关系。

明年中国和中亚国家将迎来建交30周年。站在新的历史起点，我们愿同中亚国家一道，深化彼此互信，加强互利合作，充分发挥“中国+中亚五国”外长会晤机制新平台作用，助力中亚国家加快发展振兴，让中国—中亚友谊之树不断焕发新的勃勃生机。

三、新冠肺炎疫情仍是当前各国面临的挑战。中国和中亚国家如何进一步团结抗疫？

王毅：新冠肺炎疫情发生以来，中国和中亚国家同舟共济、守望相助，政治上、物质上、精神上相互坚定支持，开展了卓有成效的抗疫合作，用实际行动诠释了亲密无间的兄弟情谊和牢不可破的传统友谊。

全球抗疫斗争正在进入新阶段，不断开展更有成效的抗疫合作符合全人类共同利益。疫苗是战胜疫情、拯救生命的利器。中国政府切实落实将疫苗作为全球公共产品的庄重承诺，立足中亚国家之急需，已向中亚各国援助和出口多批中国疫苗，中国和乌兹别克斯坦将启动疫苗联合生产。中方正为中亚各国在华公民接种疫苗提供便利，各方也将继续支持中方在当地开展“春苗行动”，更好保障中国公民的生命健康。

下阶段，中方将与中亚国家一道，致力于构建中国—中亚卫生健康共同体：一是在扩大疫苗援助和出口基础上，推动形成涵盖技术研发、成品贸易、联合生产三位一体的疫苗产业合作，打造全方位疫苗伙伴关系。二是强化团结抗疫共识，坚决反对“疫苗民族主义”和制造“免疫鸿沟”，反对将病毒溯源问题政治化。三是加强公共卫生体系建设，拓展现代和传统医学合作，实现传统医学中心在中亚地区全覆盖，在疫情预防、诊断和治疗手段开发方面开展联合科研。

四、美国快速从阿富汗撤军，阿富汗局势陡然趋紧。中国作为阿富汗邻国之一，将与中亚国家如何共同应对？

王毅：阿富汗局势进入历史性转折关头，面临战与和的严峻挑战。此访期间，阿富汗问题成为各方讨论的焦点。总的感觉是，国际社会尤其是地区国家都对阿富汗的局势感到担忧，对阿富汗的未来寄予期待。一是都希望阿尽早停火，避免爆发全面内战，二是都认为应尽快重启阿人内部谈判，积极寻求政治解决方案，三是都反对各种恐怖势力趁机坐大，不允许阿富汗再度成为恐怖势力的聚集地。中方认为，这三个方面应当成为下阶段各方应对阿富汗问题的要务所在。

今年是美国发动阿富汗战争20周年，但和平并未到来，战火烽烟又起。美国作为阿富汗问题的始作俑者，需要以负责任的方式确保局势平稳过渡，不能错上加错，因撤生乱，因撤生战。从更深层次讲，美国今天撤出阿的时候，应当深刻反思究竟给阿富汗人民带来了和平还是苦难，应当认真考虑如何致力于地区的稳定而不是动荡。

中方支持并期待阿各方本着“阿人所有，阿人主导”的原则，真正把阿富汗的命运掌握在自己手中，从国家和人民的根本和长远利益出发，尽快开启有实质意义的对话协商，探讨符合阿富汗国情并得到人民拥护的和解路线图和时间表，共同开辟国家和民族新的未来。中国始终尊重阿富汗的主权、独立和领土完整，始终坚持不干涉阿内政的国际关系准则。期待阿富汗浴火重生，构建广泛包容的政治架构，奉行积极温和的穆斯林政策，坚决打击一切形式的恐怖主义，与周边所有邻国友好相处。中方认为，国际社会应遵循“阿人所有，阿人主导”的原则，积极协助阿富汗致力于上述目标。阿富汗的邻国作为利益攸关方，更应加强协调，形成合力，共同为阿富汗问题的和平解决发挥建设性作用，作出应有的贡献。

五、中亚国家是中国近邻，也是共建“一带一路”重要合作对象。疫情对双方共建“一带一路”有何影响？中方对未来合作有何设想？

王毅：中亚是“一带一路”倡议的首倡地，也是共建“一带一路”合作取得成果的典范区。去年以来，疫情给世界造成严重冲击，但中国同中亚国家共建“一带一路”并未按下暂停键，反而逆势前行，展现出强大韧性和活力。

中国继续保持中亚国家最主要的贸易和投资合作伙伴。2020年，双方贸易额超过385亿美元，是建交之初的80多倍。过境中亚的中欧班列全年开行量和货运量齐创历史新高，今年上半年再次逆势增长50%以上，成为贯穿欧亚大陆的“钢铁驼队”，扮演了全球产业链的“大动脉”和疫情防控的“生命线”。中哈原油管道和中国—中亚天然气管道运营良好，中国同中亚国家复工复产走在前列，中亚最大的风电项目并网发电，一大批“一带一路”重点工程并未因疫情停滞，反而取得实质进展，为当地稳经济、惠民生作出重要贡献。中国产品、中国技术、中国标准越来越受到中亚各国人民的欢迎。

中国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，愿同中亚各国一道，以高质量共建“一带一路”为主线，深化互联互通和基础设施建设，拓展共建“健康丝绸之路”、“数字丝绸之路”、“绿色丝绸之路”。

坚定不移打造卫生合作伙伴关系。中方愿与各方尽快建立重大流行病信息通报制度，持续完善疫情联防联控机制。积极拓展远程医疗合作，建设更多传统医学中心。中方愿向中亚国家提供亟需的疫苗等抗疫物资，支持本国疫苗企业向中亚国家转让技术、合作生产，欢迎中亚国家积极参与“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议。

坚定不移打造数字合作伙伴关系。抓住数字产业化和产业数字化发展潮流，拓展5G、人工智能等高科技领域合作，带动双方合作数字化转型，打造区域数字伙伴。顺应产业链转型趋势，做大跨境电商合作。与中亚国家加强经验分享，加快数字基础设施建设。

坚定不移打造绿色发展伙伴关系。中方愿同中亚国家加强绿色基建、绿色能源、绿色金融等领域合作，高标准、高质量建设更多环境友好型项目。我们愿同中亚国家加强气候变化、生物多样性保护等领域合作，共同研究拯救咸海与荒漠化防治，推动人与自然的和谐共生。

坚定不移打造互联互通伙伴关系。我们要充分发挥中亚地缘优势，保障中欧班列、中吉乌公路畅通运行，挖掘多式联运潜力，开拓连接亚欧的战略性交通走廊。推进通关便利化，提升口岸过货效能，建立货物跨境流动“绿色通道”，确保产业链、供应链安全稳定。稳妥有序恢复民航往来，积极促进健康安全的人员往来。

六、您时隔8年再次访问土库曼斯坦，两国各界对此次访问高度关注。此访主要成果有哪些？

王毅：中土互为战略伙伴。此访重点是落实两国元首达成的最新共识，推动中土展开全方位合作。

我同别尔德穆哈梅多夫总统、谢·别尔德穆哈梅多夫副总理的会见以及同梅列多夫副总理兼外长举行的会谈都十分深入成功，达成一系列主要共识：

我们愿巩固深化政治互信，相互坚定支持对方核心利益。以庆祝两国建交30周年为契机，共同打造水平更高、内涵更丰富的战略伙伴关系。

我们将尽快商谈并签署中土共建“一带一路”合作文件，全方位对接“一带一路”倡议与“复兴丝绸之路”倡议，为两国合作打开新的前景，提供战略引领。

我们将制定未来五年中土合作规划，统筹两国各领域合作，充分发挥中土合作委员会作用，将两国高水平关系转化为更多高质量成果。

我们决心打造中土全产业链能源战略伙伴关系，提升两国天然气合作的体量和质量，让天然气合作的“马力”愈发强劲，同时加强在油气化工、新能源等领域合作。

我们愿意拓展非资源领域合作，积极推进科技、航天、农业、互联互通合作，开辟数字经济、跨境电商等新的合作增长点，为两国合作打造多台“发动机”，构建多点发力、齐头并进的合作格局。

我们商定扩大包括疫苗在内的卫生医疗合作，全面守护两国人民的健康和安全，为国际抗疫合作作出“中土贡献”。

我们将拓展生物安全、信息安全、网络安全合作，相互支持在多边事务中发挥积极作用。

七、近年来，中塔关系不断提质升级，两国率先建成发展共同体和安全共同体。中方对未来中塔关系发展有何期待？

王毅：在习近平主席和拉赫蒙总统战略引领下，中塔两国结成好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟的“四好关系”。两国人民的友谊如同巍峨屹立的帕米尔高原，不因时代变迁而改变，不因风云变幻而动摇。经受住疫情考验的中塔关系，更加牢固坚韧、富有活力。

明年中塔关系将步入“而立之年”。双方不仅要全面建设好发展共同体、安全共同体，还要打造健康共同体，共同推动构建人类命运共同体，推动两国合作再上新台阶：

一是共谋发展合作。以高质量共建“一带一路”为主线，加快推进重点合作项目。中方将在塔建设中亚地区首家鲁班工坊，为塔培养高素质人才，帮助塔方提升可持续发展能力。

二是共筑安全屏障。当务之急是妥善应对阿富汗局势演变，稳定塔阿边境，打击恐怖主义，防范域外势力在中亚兴风作浪。

三是共战新冠疫情。中方将继续向塔方提供疫苗支持，帮助塔建设传统医学中心，完善医疗卫生体系建设。双方共同反对将疫情及溯源问题政治化的任何企图。

四是共护公平正义。加强在国际和地区事务中的协调，坚定维护以联合国为核心的国际秩序，捍卫多边主义，反对干涉他国内政、单边主义和霸凌行径。

八、乌兹别克斯坦在米尔济约耶夫总统领导下，正在全面推进改革开放。这对中乌关系发展是不是机遇？

王毅：乌兹别克斯坦是中亚地区的重要国家，一个稳定发展繁荣的乌兹别克斯坦，符合中国和地区国家的共同利益。中方将继续支持乌兹别克斯坦走改革开放的发展道路，支持米尔济约耶夫总统带领乌兹别克斯坦人民建设繁荣富强的国家。

中乌是睦邻友好的践行者、改革开放的同路人、携手抗疫的模范生、地区稳定的压舱石。中乌关系具有相互尊重、平等互信、成熟稳健的显著特质。新形势下，我们要捍卫中乌友好，深化互利合作，加强战略协作，让中乌全面战略伙伴关系更富生机、更有内涵、更加造福两国人民。

一是进一步巩固政治互信。双方将在两国元首战略引领下，坚定支持对方根据本国国情制定的方针政策，坚定支持对方维护自身核心利益的努力，确保两国友好事业不为风雨所动、杂音所扰、困难所阻。

二是进一步深化互利合作。中方愿将共建“一带一路”倡议同乌兹别克斯坦国家发展战略深度对接，加强政策沟通协调，以经贸、交通、能源、农业、减贫、地方等领域为合作重点，加快推进涵盖技术研发、成品贸易、联合生产三位一体疫苗产业合作，打造结构优化、内涵丰富的中乌务实合作新格局，将两国经济互补优势切实转化为合作成果。

三是进一步加强战略协作。中方愿同乌方共同维护以联合国为核心的国际体系，弘扬和践行多边主义，反对各种单边霸凌行径。双方将加强在上海合作组织框架内协作，继续推进“中国+中亚五国”外长会晤机制建设，共同打造内容丰富、行动有力、成效突出的新型合作平台。

《 人民日报 》（ 2021年07月18日 02 版）

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