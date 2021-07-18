中国始终不渝扎根亚太、建设亚太、造福亚太，与各方携手构建亚太命运共同体，将为亚太带来更大发展机遇，将为世界和平繁荣注入更多正能量

7月16日晚，习近平主席应邀在北京以视频方式出席亚太经合组织领导人非正式会议并发表题为《团结合作抗疫 引领经济复苏》的重要讲话。习近平主席的重要讲话顺应了亚太区域发展趋势，饱含着大国领袖心系天下的高尚情怀，展现出中国与亚太和世界同舟共济、共克时艰的真诚愿望，凸显了中国作为亚太区域合作建设者和贡献者的大国担当，对于推动构建亚太命运共同体具有重要意义。

当前，新冠肺炎疫情起伏反复，病毒频繁变异，疫情防控形势依然严峻，世界经济脆弱复苏。国际社会迫切期待更多信心、希望与合作。在这一关键时刻，习近平主席出席亚太经合组织领导人非正式会议并发表重要讲话，提出加强抗疫国际合作、深化区域经济一体化、坚持包容可持续发展、把握科技创新机遇四点主张，推动各方凝聚共识、开展合作，为全球应对疫情开出了新药方，为世界经济复苏提供了新思路，为深化亚太合作注入了新动力。

早日战胜疫情、恢复经济增长，是亚太各成员当前最重要的任务。疫苗是战胜疫情和恢复经济的有力武器。习近平主席强调：“我们必须团结合作、共克时艰，共同守护人类健康美好未来。”中方率先提出将新冠疫苗作为全球公共产品，并一贯主张深化疫苗国际合作，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。中国言出必行，已向发展中国家提供5亿多剂疫苗，未来3年内还将再提供30亿美元国际援助，向亚太经合组织捐资成立“应对疫情和经济复苏”子基金等，再次证明中国是全球抗疫最可靠、最值得信赖的中流砥柱。

亚太是世界经济增长的重要引擎，如何推动经济转型升级、实现经济持久复苏是亚太各方面临的重大课题。习近平主席准确把握亚太和世界经济症结所在，提出推动经济复苏的中国方案。“要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩”“要坚持以人为本，让良好生态环境成为全球经济社会可持续发展的重要支撑”“合作共赢是唯一正道，封闭排他、对立分裂只会走进死胡同”……中方有关开放发展、可持续发展、创新发展的主张，充分展现中国同亚太和世界实现更高水平互利共赢的真诚愿望。中方宣布举办数字能力建设研讨会，推进数字技术助力旅游复苏等合作倡议，必将为亚太经济复苏提供新的动力。

中国始终不渝扎根亚太、建设亚太、造福亚太，与各方携手构建亚太命运共同体。在亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议上，习近平主席提出共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体，全面深入阐述了亚太命运共同体理念的丰富内涵，为亚太区域未来发展指明了方向。会议通过《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》，明确了建成开放、活力、强韧、和平的亚太共同体目标。此次会议发表的领导人声明再次重申建成亚太共同体目标，充分表明构建亚太命运共同体有利于地区繁荣发展，有利于增进亚太人民福祉，符合各方期待。

中国已经开启全面建设社会主义现代化国家新征程，将为亚太带来更大发展机遇，将为世界和平繁荣注入更多正能量。中国将继续秉持人类命运共同体理念，携手各方推进抗疫合作和经济复苏，共创共享繁荣美好的未来。

《 人民日报 》（ 2021年07月18日 02 版）

(责编：岳弘彬)