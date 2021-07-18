国家主席习近平16日晚应邀在北京以视频方式出席亚太经合组织领导人非正式会议并发表重要讲话。习近平主席强调加强抗疫国际合作、深化区域经济一体化、坚持包容可持续发展、把握科技创新机遇。接受本报记者采访的外国人士表示，在疫情防控形势依然严峻，世界经济脆弱复苏的当下，习近平主席出席亚太经合组织领导人非正式会议并发表重要讲话，推动各方凝聚共识、开展合作，展现出负责任大国的担当，为亚太和世界团结抗疫、推动世界经济复苏、构建亚太命运共同体注入了强大信心和动力。

“向世界展示了一个真正负责任大国的担当”

“当前形势下，我们应该加强团结合作，努力克服疫情影响，推动世界经济复苏。”习近平主席的讲话积极回应国际社会期待，为日趋复杂的国际和地区形势注入来自中国的正能量。

“中国是区域合作和多边主义的强大推动者。中国需要亚太经合组织，亚太经合组织也需要中国。”习近平主席的讲话令智利迭戈·波塔莱斯大学政治学教授康斯坦萨·霍尔克拉印象深刻。他表示，中国在推动全球抗疫合作、促进经济复苏和改善经济治理方面发挥着重要领导作用，“面对严峻挑战，中国向世界展示了一个真正负责任大国的担当。”

习近平主席在讲话中强调加强团结合作，秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任卡洛斯·阿基诺深表认同。“面对全球公共卫生危机，没有哪个国家能够独善其身，国际合作的重要性前所未有地凸显。中国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，为构建亚太命运共同体作出了积极努力和重要贡献。”

“在全球范围内构建人类命运共同体已是大势所趋。”俄罗斯财政部财政研究所高级研究员谢尔盖·萨文斯基表示，中国和俄罗斯都在朝着构建人类命运共同体方向努力，为世界其他国家树立了榜样。

泰国中华总商会主席林楚钦表示，习近平主席的讲话为亚太和世界团结抗疫、世界经济复苏、构建亚太命运共同体注入了强大信心和动力。“习近平主席的重要讲话顺应了亚太区域发展趋势，凸显了中国作为亚太区域合作建设者和贡献者的大国担当。”

“以实际行动为全球抗疫提供了有力支持”

“疫情再次证明，我们生活在一个地球村，各国休戚相关、命运与共。我们必须团结合作、共克时艰，共同守护人类健康美好未来。”习近平主席倡导加强抗疫合作，共同应对挑战，得到各方积极评价和广泛呼应。

“中国以实际行动为全球抗疫提供了有力支持，这是对人类命运共同体理念的生动诠释。”新西兰商学院院长黄伟雄表示，在全球疫情防控形势依然严峻的当下，中国在有效控制疫情的同时，克服自身大规模接种带来的挑战，向发展中国家提供了5亿多剂疫苗，并强调继续与各方加强疫苗合作，进一步提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，这样的担当令人敬佩。

7月16日，中国政府捐赠的科兴新冠疫苗顺利运抵马来西亚。马来西亚政府向中国采购的1200万剂科兴新冠疫苗也将在本月全部交付。在马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山看来，世界正面临新一轮疫情的严峻挑战，亚太地区只有有效遏制住疫情，才能实现经济持续复苏，“中国积极倡导并推动团结合作，为全球共抗疫情作出重要贡献。”

拉丁美洲深受疫情冲击，中国为拉美疫情防控提供了重要支持。“在做好本国疫情防控的前提下，中国向国际社会提供了力所能及的大规模抗疫援助，并用实际行动促进疫苗公平分配，在促进全球抗疫合作中起到了至关重要的作用。”霍尔克拉积极评价中国行动。

让萨文斯基印象深刻的是，习近平主席在讲话中再次强调深化疫苗国际合作，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，让疫苗成为全球公共产品。“习近平主席的讲话让我们坚信，在应对新冠肺炎疫情的过程中，世界是一个不可分割的命运共同体。”

“带动亚太乃至世界经济发展的火车头”

“我们要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩，引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”习近平主席准确把握亚太和世界经济“症结”所在，提出了推动经济复苏的一揽子中国方案。

霍尔克拉对习近平主席提出的“深化区域经济一体化”主张十分赞同。他表示，亚太经合组织是世界上最重要的经济合作组织之一，其成员经济总量占全球经济总量的一半以上，必须通过保持市场开放而不是自我封闭来实现经济繁荣。在他看来，中国对于推动贸易自由化便利化和全球生产链供应链稳定，发挥着重要的作用。

习近平主席提出“把握科技创新机遇”让阿基诺印象深刻。他认为，互联网、人工智能、大数据、5G等高新技术的广泛应用，为中国经济转型提供了有力支持，“在技术创新和应用领域，中国值得世界学习。”他表示，中国是许多拉美国家的主要贸易伙伴，中国经济持续稳定增长，是世界经济复苏发展的中坚力量。他期待后疫情时代中拉合作继续全面推进。

中方支持亚太抗疫和经济复苏的重要倡议，令胡逸山深受鼓舞。他举例说，在区域经济一体化方面，中国持续推进“一带一路”建设，推动了贸易和投资自由化便利化；在包容可持续发展方面，中国通过大刀阔斧的改革，努力解决环境污染问题，在很短时间内就有效改善了环境；在把握科技创新机遇方面，中国更是亚太地区的典范，值得所有亚太经合组织成员学习借鉴。

中国已经开启全面建设社会主义现代化国家新征程。“中国积极落实联合国2030年可持续发展议程，在脱贫、环保、国家治理体系建设等领域取得了举世瞩目的成就。”萨文斯基表示，“今年上半年中国经济同比增长12.7%，毫无疑问，中国是带动亚太乃至世界经济发展的火车头。”

（本报北京、里约热内卢、莫斯科、曼谷、堪培拉7月17日电 记者俞懿春、李晓骁、张光政、隋鑫、荣翌、孙广勇、刘慧、陈效卫）

《 人民日报 》（ 2021年07月18日 02 版）

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