新华社北京7月17日电 外交部发言人17日就美方炮制所谓“香港商业警告”并制裁中央驻港机构官员答记者问。

有记者问：7月16日，美国政府发布所谓“香港商业警告”，对7名中国中央政府驻港机构官员实施制裁。中方对此有何回应？

发言人说，美方炮制所谓“香港商业警告”，无端抹黑香港营商环境，非法制裁多名中国中央政府驻港机构官员，有关行径严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

发言人指出，中方始终坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针。国安法实施以来，香港社会秩序恢复，法治原则彰显，发展重回正轨，香港居民依法享有各项权利自由，外国在港投资者迎来更加安全、稳定、可预期的营商环境。不久前国际货币基金组织发表报告再次肯定香港国际金融中心地位。近日媒体报道在港美国企业普遍反对美政府出台所谓“商业警告”。美方罔顾事实，无视商界呼声，企图用所谓“商业警告”唱衰香港、恐吓在港外国投资者，再次暴露了美方破坏香港繁荣稳定、干涉中国内政、阻挠中国发展的险恶用心。美方的卑劣图谋绝不会得逞。香港的明天一定会更好。

“美方所谓制裁充其量只是废纸一张，通过制裁向中方施压更是痴心妄想。”发言人说，过去几年，中方针对美方所谓极限施压进行了坚决斗争和有力反制。“如果美方执意沿用这套伎俩，我们将奉陪到底。”

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。任何外部势力企图干涉香港事务，都将是蚍蜉撼大树自不量力。中方敦促美方立即停止插手香港事务、干涉中国内政。中方将依法采取一切必要措施捍卫自身主权安全发展利益。

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