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庆祝《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年招待会在莫斯科举行

2021年07月17日16:31 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科7月17日电（记者李奥）庆祝《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年招待会16日在位于莫斯科的俄罗斯外交部别墅举行。俄国家杜马（议会下院）第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫，俄外交部副部长莫尔古洛夫，中国驻俄罗斯大使张汉晖等出席并致辞。

　　梅利尼科夫表示，20年来，条约精神不断转化为实实在在的合作项目，带来丰硕的合作成果。条约还增进了两国民心相通，反映了两国对国际问题的共同看法和理念。俄中两国在各自独立的发展道路上，凝聚广泛共识，推动双边关系不断向前发展，既造福两国人民，也为维护世界和平稳定作出贡献。

　　莫尔古洛夫表示，条约的签署具有跨时代意义，为俄中关系发展奠定了坚实基础。条约使两国关系发展紧扣睦邻精神和世代友好，推动俄中关系定位不断升级。

　　张汉晖在致辞中说，20年来，在《中俄睦邻友好合作条约》精神的指引下，中俄关系经受住国际风云变幻的考验，日臻成熟、坚定、稳固，处于历史最好时期并迈入新时代，成为构建新型国际关系和人类命运共同体的生动实践。

　　招待会期间，张汉晖同莫尔古洛夫一道为条约签署20周年纪念邮封加盖邮戳。与会嘉宾共同参观了两国关系历史文献图片展，观看了专场文艺演出。

(责编：胡永秋、岳弘彬)

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