人民网讯 当地时间7月16日，中国驻博茨瓦纳大使馆召开“春苗行动”线上表彰会，在博“春苗行动”中表现突出的多个集体和多名个人受嘉奖。

中华人民共和国驻博茨瓦纳大使王雪峰、王帮富参赞、政治部主任李晗等使馆领导及博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌、华侨华人总商会会长、华助中心主任胡中文、福建同乡会会长陈建飞、山东商会暨齐鲁同乡会会长丁延钰、江西同乡会会长司马战鹏及南部非洲东北同乡会、妇女协会等华侨华人社团代表，塞迪莱哈医院、中资企业与机构代表及旅博侨胞、志愿者代表30余人出席表彰会。

博使馆领事部刘松主任会前介绍了“春苗行动”开展始末并主持了表彰会议。他说，在过去的将近2个月时间里，大家勇于担当、迎难而上、忘我奉献，积极参与“春苗行动”的服务工作并取得了圆满成功。表彰大会一是表扬和肯定做出突出贡献的集体和个人，二是鼓励和激励大家为在博同胞抗击新冠肺炎疫情做出新的更大贡献。

表彰会上，王雪峰大使代表中国驻博茨瓦纳大使馆，向受到表彰的集体和个人，向为“春苗行动”作出积极贡献的全体医务工作者、志愿者以及广大旅博侨胞的无私奉献表示诚挚的感谢。

王雪峰大使表示，“春苗行动”的圆满收官不仅是使馆，更是大家共同努力的结果。在使馆的指导下，塞迪莱哈医院、第16批援博医疗队和由中资企业以及旅博侨界组织的志愿者们在其中发挥了十分重要的作用，这些默默无闻的广大医护工作者和志愿者们心系同胞，发扬团结友爱、守望相助精神，有力地保障了现场接种工作的稳步有序开展。

驻博使馆政务参赞王帮富宣读了《关于表彰为春苗行动突出集体和志愿者的决定》。同时王帮富参赞表示，春苗行动是近年来在博实施的最大规模外交为民行动，充分体现了中国共产党和国家以“生命至上，人民至上”为理念的体现。

表彰会上来自于塞迪莱哈医院、第16批援博医疗队、中资企业、旅博侨界组织及志愿者代表就“春苗行动”圆满收官及志愿者工作发言并分享了个人感悟。

博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会南庚戌会长在发言时感谢使馆对侨胞的关心和爱护。他说，感谢王雪峰大使及使馆领导为保护侨胞平安健康所付出的不懈努力。此次“春苗行动”和使馆领导的关心让侨胞们切身感受到祖国的关爱和温暖；南庚戌表示，“春苗行动”让侨胞们感觉到了无比暖心、让大家在疫情期间倍感安心、让我们远在祖国的亲人们特别放心。

塞迪莱哈医院徐爱娜经理表示，作为一名中国人，远在非洲还能得到伟大祖国母亲的保护和眷顾，疫情期间为能参与到“春苗行动”中而感到骄傲和自豪。塞迪莱哈医院也将继续在驻博使馆的引领指导下，尽己之力为广大旅博华人华侨提供最优质的服务。

中国援博医疗队哈博罗内分队长林建表示，第16批援博医疗队哈博罗内分队，有幸参与和见证了可以载入史册的“春苗行动”，为旅博华侨华人提供力所能及的服务，深感荣幸。未来将继续协助驻博使馆做好旅博华人华侨的抗疫工作，并与受援国医务人员并肩作战、携手抗疫、共克时艰。医疗队感谢驻博使馆给医务工作者工作的肯定和鼓励。

据悉，自5月19日“春苗行动”在博正式启动至7月7日集中接种结束，共2300名自愿登记且符合接种条件的侨胞顺利完成两剂疫苗接种，圆满实现了应种尽种的总体目标。

(责编：苏缨翔、常红)