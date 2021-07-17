新华社北京7月17日电 题：携手推进抗疫合作和经济复苏

新华社记者郑汉根

“我们对人类合作战胜疫情充满信心，对世界经济复苏前景充满信心，对人类共同美好的未来充满信心。”国家主席习近平16日晚应邀在北京以视频方式出席亚太经合组织领导人非正式会议并发表讲话，为亚太地区乃至整个世界早日战胜疫情、恢复经济增长提出中国方案，向世界传递中国信心、展现中国担当、提供发展动力。

当前，全球新冠肺炎疫情起伏反复，疫情防控形势依然严峻，世界经济脆弱复苏，亚太各经济体乃至世界各国应该加强团结合作，努力克服疫情影响，推动世界经济复苏。作为亚太和世界舞台上重要成员，中国始终不渝为实现这些目标贡献智慧、付出努力。

始终不懈为合作应对疫情展现中国担当。疫情再次证明，世界各国休戚相关、命运与共。中方克服自身大规模接种带来的挑战，向发展中国家提供了5亿多剂疫苗；未来3年内还将再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展；支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免；愿积极参与保障疫苗供应链稳定安全、促进关键物资流通等合作倡议，采取有效措施确保人员健康安全有序往来；向亚太经合组织捐资成立“应对疫情和经济复苏”子基金……一系列有力宣示和行动表明，中国为促进亚太和世界早日战胜疫情、恢复经济增长担当作为、竭尽所能。

始终不懈为深化区域经济一体化提供动力。开放融通是大势所趋。面对当前诸多共同挑战，国际社会需要的是拆墙而不是筑墙，需要的是开放而不是隔绝，需要的是融合而不是脱钩。加强宏观经济政策协调，抑制负面溢出效应，全面落实亚太经合组织互联互通蓝图，推动数字互联互通合作……在此次会议上，中国为深化区域经济一体化提出务实倡议，为促进区域经济一体化注入更多信心和动力。中方已率先完成区域全面经济伙伴关系协定核准工作，期待协定年内正式生效。中国为促进区域经济一体化、早日建成高水平亚太自由贸易区不懈努力，也致力于推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

始终不懈为深化亚太地区合作贡献智慧与力量。从全面平衡落实亚太经合组织互联网和数字经济路线图，到加强数字基础设施建设，再到促进新技术传播和运用，中方为构建开放、公平、非歧视的数字营商环境提出明确而切实的倡议；从加强经济技术合作到促进包容性贸易投资，再到支持中小企业发展，中方为亚太地区实现更可持续发展提出具体而有力的方案。支持亚太经合组织开展可持续发展合作，完善环境产品降税清单，推动能源向高效、清洁、多元化发展；完成数字技术抗疫、智慧城市等多项合作倡议，还将举办数字能力建设研讨会……中国为促进亚太乃至全球包容可持续发展、推进亚太地区更好把握科技创新机遇、实现更高质量互利合作，付诸切实行动。

应对疫情持续肆虐、经济复苏脆弱等挑战，同舟共济是最有力的姿态，团结合作是最强大的武器。只要各方携手努力，定能不断扩大抗疫成果，推动经济持续复苏，共创共享亚太繁荣美好的未来。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)