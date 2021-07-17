新华社里斯本7月16日电（记者温新年）中国驻葡萄牙大使馆举办的“中国共产党的100年”网络图片展15日在里斯本开幕。为期一个月的图片展分4个部分，共展出250幅照片，全面展示中国共产党在各个重要历史时期所取得的辉煌成就。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在开幕致辞中回顾了中国共产党团结带领全国人民走过的辉煌路。他说，党的十八大以来，中共中央带领人民实现了第一个百年奋斗目标，全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。中国共产党在中国实现长期稳定执政，是历史发展的必然，是中国人民的选择。

他表示，在当前中葡面临共同挑战的情况下，中方愿同葡方进一步加强两国发展战略对接，拓展各领域务实合作，扩大人文交流，加强在国际和多边事务中的协调配合，推动两国全面战略伙伴关系取得更大发展，为推动构建人类命运共同体做出更大贡献。

葡社会党副总书记卡内罗向开幕式致贺信，葡中世代友好联合会主席拉马略、新丝路协进会主席易曼晖、“中国观察”主席洛里多发来祝贺视频。葡各界友好人士、有关国家驻葡使节、国际组织代表、在葡华侨华人、中资企业及留学生代表等在线观看开幕式活动视频。

卡内罗在贺信中表示，葡中关系源远流长，虽然当今世界存在诸多分歧，但葡中双方在捍卫多边主义、推进全球气候议程、维护地区和平与安全等国际重大问题上相互理解，相互支持，拥有共同利益，双方应继续携手共进，为人类历史沿正确方向向前发展做出应有贡献。

拉马略、易曼晖和洛里多在视频致辞中高度赞扬中国共产党的强大生命力和自我革新能力。他们都表示，中国共产党充分尊重其他国家，从不将自己的意识形态强加于人，更从未寻求对外扩张，始终致力于同各方和平共处，共同维护世界和平发展，在团结抗疫、应对气变等全球性挑战方面做出了卓越贡献。葡方愿同中方一道，推动葡中关系实现更大发展，更好造福两国人民，为构建人类命运共同体做出更大贡献。

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