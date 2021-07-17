新华社惠灵顿7月17日电（记者卢怀谦 李惠子）亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议16日举行，讨论新冠疫情造成的卫生、经济危机及应对措施。新西兰总理阿德恩呼吁，亚太经合组织成员应推动新冠疫苗的全球可及性，致力于尽快为所有人提供疫苗。

本次会议应今年亚太经合组织东道主新西兰倡议以视频方式召开，主题为“新冠疫情背景下亚太地区如何把握机遇，合作应对卫生危机，加速经济复苏，为未来发展打下更好基础”。

会议发表了题为《克服疫情影响 加速经济复苏》的亚太经合组织领导人声明。声明说，疫情持续对本地区人民和经济造成影响。各方认识到疫苗作为全球公共产品进行广泛接种的作用，为此将加速扩大疫苗生产供应，支持全球疫苗共享，鼓励疫苗生产技术按照双方同意条款自愿转让。

阿德恩在会议开幕致辞中表示，这是亚太经合组织历史上第一次因应对疫情而召开特别会议。疫情以不同的形式影响着亚太经合组织成员，但大家面临的根本挑战是相同的，疫情对经济产生的负面影响将持续很长时间。虽然新冠疫苗为我们应对疫情带来了希望，但连续的感染浪潮、新的病毒变种等，给亚太卫生应对体系造成了持续的挑战。阿德恩呼吁，各成员应携手努力，应对疫情、复苏经济，以期尽快渡过危机。

在会后的新闻发布会上，阿德恩表示，各方在会上的讨论超越了“疫苗民族主义”，聚焦疫苗生产、共享和使用等各个环节，希望为全球疫苗接种作出贡献。她认为，全球疫苗的获取和使用将为经济快速复苏提供强大动能，并将为全球经济提供更多稳定性。

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