人民网莫斯科7月16日电 （屈海齐、李明琪）15日，由俄中友协、俄罗斯中国总商会、俄罗斯工业企业家联盟联合主办的“中俄新时代合作论坛”以线上线下相结合的形式成功举办。此次论坛以“新形式下中俄经贸合作的发展前景”为主题，旨在推动两国企业在更大范围、更宽领域、更深层次上进行合作，继续为中俄睦邻友好和两国经贸务实合作注入新的动力，做出新的贡献。中国驻俄罗斯大使张汉晖，俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫，俄罗斯工业企业家联盟主席绍欣，中国机电产品进出口商会会长张钰晶等出席论坛并致辞。中俄友协副主席、俄罗斯中国总商会会长周立群，俄中友协副主席、俄罗斯亚太地区研究中心主席谢尔盖·萨那科耶夫共同主持本次论坛。

张汉晖大使在致辞时表示，习近平主席同普京总统发表联合声明，正式宣布《条约》延期，重申两国将遵循“世代友好、合作共赢”理念发展彼此关系，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系注入新动力，也更坚定了两国继续深化全方位合作的决心和信心。他表示，疫情背景下，中俄经贸合作保持稳定发展态势，显示出强大韧性，今年全年有望再创新高。新形势下，中俄要继续深化战略性大项目合作，促进产业链、供应链深度融合，在保持传统领域优势的同时积极挖掘新动能，打造数字经济、科技创新、生物医药、绿色低碳等新增长点。展望未来，双方应以《条约》延期为契机，携手努力推动双边关系迈向更高水平、更广领域、深层次，坚定不移发展好新时代中俄全面战略协作伙伴关系。

梅利尼科夫主席高度评价了俄中关系和中国共产党百年来取得的伟大成就。他表示，中国特色社会主义稳步发展，中俄关系处于历史最好水平。今年6月，两国领导人举办了网络峰会，对《中俄睦邻友好合作条约》充分肯定。中俄经贸关系得到了高速稳步发展，中国是俄罗斯第一贸易伙伴，已连续三年双边贸易额超过1000亿美元。虽然因新冠疫情等原因，国际问题变得更加困难和尖锐，但两国人民的合作实现了更高的水平提升。

绍欣主席在致辞时表示，中俄在各领域的合作具有非常重要的意义，《俄中睦邻友好合作条约》为双方的合作奠定了很好的基础。随着中国“十四五”规划的实施，中俄经贸合作要逐步实现向高附加值产品的转变，包括高新科技、电子商务、核能、医疗等领域。同时，我们要克服信息不足的问题，要周期性的举办相关活动，创办投资类的信息平台，及时了解实业界的声音；要加强地区性合作。本届论坛将成为促进中俄经贸合作和相关问题解决的积极探索和重要举措。

张钰晶会长表示，近年来，中俄机电经贸领域合作稳步增长。今年前5个月，中俄机电贸易总额达143.9亿美元，同比增长46.2%，特别在机械装备、家电电子、电信设备、核电、航空航天等领域有着广阔的合作空间和良好的发展前景。张钰晶会长介绍了机电商会的主要工作和下一阶段的工作计划。他表示，机电商会愿意积极发挥桥梁和纽带的作用，为中俄双方企业间合作建立联系，对接渠道，提供信息咨询和多方面服务，为新形势下中俄两国经贸合作的发展贡献力量。

周立群会长在做总结发言时表示，《中俄睦邻友好合作条约》是中俄两国和两国人民之福，也是世界和平和发展之幸。《条约》的延期将不断开创中俄关系发展新未来，为中俄务实合作不断注入新内涵。周立群呼吁，继续继承好、发扬好《中俄睦邻友好合作条约》的精神，以共商共建为原则推进“一带一路”建设和欧亚经济联盟建设对接，相互尊重、合作共赢，为两国人民世代友好、构建人类命运共同体做出不懈努力。

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