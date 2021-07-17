人民网莫斯科7月16日电 （屈海齐、李明琪）16日，《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年招待会在俄罗斯外交部别墅举行，张汉晖大使同俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫，俄外交部副部长莫尔古洛夫等一道出席并致辞。

张汉晖大使在致辞中表示，20年前的今天中俄两国在全面总结历史经验、把握世界大势的基础上签署条约，为两国关系确立“世代友好、互利合作”的主基调和“相互坚定支持”的核心价值，赋予双方“加强国际和平、稳定、发展、合作”的共同使命。20年来，在条约精神的指引下，中俄关系经受住国际风云变幻的考验，日臻成熟、坚定、稳固，处于历史最好时期并迈入新时代，成为构建新型国际关系和人类命运共同体的生动实践。两国通过平等协商彻底解决了历史遗留的边界问题，使4300多公里的共同边界成为友谊和合作的纽带。中俄恪守条约宗旨和原则，坚定支持对方维护本国主权、安全、领土完整等核心利益的努力，坚定支持对方走符合本国国情的发展道路，坚定支持对方发展振兴，坚定支持对方把自己的事情办好。两国不断深化互利合作，有序推动“一带一路”建设同“欧亚经济联盟”对接，双边贸易从2000年的80亿美元增长到2020年的1077.7亿美元，增长近14倍。双方携手捍卫二战胜利成果和以联合国为核心的国际体系，共同推动国际关系民主化和多边主义，成为维护世界和平稳定的中流砥柱。

当前，中俄关系坚如磐石，展现出巨大潜力和强大生命力。6月28日，习近平主席同普京总统举行视频会见并发表联合声明，充分肯定条约历史意义和现实价值，正式宣布条约延期，并对两国各领域合作新目标、新任务作出顶层设计，为条约注入新的时代内涵。中方愿与俄方一道，以两国元首的战略共识为根本遵循，不断弘扬条约精神，持续提升政治互信，深化务实合作，密切人文交流，加强战略协作，捍卫双方共同利益，推动中俄关系长期高质量发展，为维护国际公平正义、世界和平稳定作出更大贡献。张大使并对俄各界人士祝贺中国共产党成立100周年、支持驻俄使馆举行系列活动表示感谢。

梅利尼科夫表示，20年来条约精神不断转化为实实在在的合作项目，带来丰硕的合作成果。条约还增进了两国民心相通，反映了两国对国际问题的共同看法和理念。俄中关系是新型伙伴关系，不是军事政治同盟，也不是针对第三方的联合体。两国在各自独立的发展道路上，凝聚广泛共识，推动双边关系不断向前发展，既造福两国人民，也为维护世界和平稳定作出贡献。7月6日，习近平主席在中国共产党和世界政党领导人峰会上号召国际社会共同抵御强权政治和单边主义，承诺中国不搞扩张、不搞霸权主义、不谋求扩张势力范围。在世界各国人民苦于动荡不安的今天，中国这一庄严有力的主张必将赢得广泛肯定。普京总统表示，俄罗斯乐见繁荣稳定的中国，中国也欢迎强盛稳定的俄罗斯。俄中友协将竭尽所能，进一步巩固两国友好民意，推动俄中关系不断走深走实。

莫尔古洛夫表示，《俄中睦邻友好合作条约》的签署具有跨时代意义，为俄中关系发展奠定了坚实基础。条约不仅反映了90年代以来俄中伙伴关系建立的有益经验，更着眼两国关系未来发展，为邻国交往树立了典范。条约使两国关系发展紧扣睦邻精神和世代友好，推动俄中关系定位不断升级。条约签署20周年是两国元首今年6月28日视频会见的重要议题。双方高度评价条约的历史法律意义，一致认为条约具有强大生命力，在当前纷繁复杂的国际环境下依旧能继续指导俄中关系发展。两国元首宣布条约延期并赋予其新的时代内涵。我们将继续以条约精神为指引推动两国关系不断前行。

招待会期间，张汉晖大使同莫尔古洛夫副外长一道为条约签署20周年纪念邮封加盖邮戳。与会嘉宾共同参观了中俄关系历史文献图片展，观看了专场文艺演出。

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