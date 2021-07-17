人民网北京7月16日电（记者朱玥颖）国务委员兼外长王毅15日在第四次巴以和平人士研讨会上发表致辞。

王毅指出，当前巴以局势复杂脆弱，越是这个时候，我们就越应该呵护希望的火种，探索和谈的前路，追求和平的曙光。

一是坚持和平信念，壮大和平阵营。中方支持“日内瓦倡议”组织发挥更大作用，愿继续提供帮助、开展合作，将继续邀请巴以青年来华交流对话。二是坚持包容互谅，推动巴以和谈。中方欢迎巴以双方谈判代表来华直接谈判，也愿为巴以各界致力于和平事业人士搭建对话平台。三是坚持同舟共济，缓解人道困境。中方将继续向巴方提供人道援助，并支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处开展工作。四是坚持“两国方案”，实现公道正义。中方支持联合国发挥主导作用，呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会，以落实“两国方案”、推动巴以复谈。

王毅强调，中国将一如既往维护并促进中东和平稳定，促进巴勒斯坦问题早日解决。中方也愿同地区和国际社会各方一道，为实现巴以两国和平共处作出贡献。

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