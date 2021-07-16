新华社塔什干7月16日电 当地时间7月16日，国务委员兼外长王毅在塔什干会见土耳其外长恰武什奥卢。

王毅表示，面对动荡变革的国际形势，中土两国作为重要新兴市场国家，有必要加强战略对话，开展战略合作。中方愿同土方一道，落实好两国元首最近通话达成的重要共识，推动中土各领域合作关系向前发展。尤其要悉心维护好两国的政治互信，恪守做出的政治承诺。中土互利合作具有广阔前景和巨大潜力，中方支持中国企业按照市场原则持续推进两国合作。中方也愿同土方就当前国际和地区形势加强协调，推动阿富汗问题政治解决进程，维护地区和平稳定的大局。

恰武什奥卢表示，土方高度重视对华关系，最近两国元首的通话十分重要和成功。土方愿同中方建立更加经常、密切的联系。感谢中方向土方提供疫苗，土方支持同中国企业进一步深化疫苗合作。土方坚定支持一个中国原则，支持中方维护自身主权，不认同、不参与一些势力利用涉疆问题向中国施压。土方愿同中方加强在阿富汗问题上的沟通协调，防止阿富汗爆发内战，促进阿各方实现和平和解。

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