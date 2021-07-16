新华社华盛顿7月15日电（国际观察）默克尔“最后”访美 友好气氛难掩矛盾分歧

新华社记者刘品然 熊茂伶

美国总统拜登15日在白宫与到访的德国总理默克尔会晤，双方讨论了两国关系以及一些地区和全球性问题。

分析人士指出，对于不久之后将离任的默克尔来说，这很可能是她最后一次以德国总理身份访问美国。尽管双方有意为此访营造友好气氛，但在诸多问题上的实质性分歧依然未能解决。

营造友好气氛

默克尔是拜登上台后首位到访白宫的欧洲国家领导人。同时，由于在9月德国联邦议院选举后她将卸任，因此这很可能也是其任内最后一次访美。

双方有意为此访营造出友好气氛。拜登在与默克尔会晤时称她为“伟大的朋友、私人朋友，也是美国的朋友”，在联合记者会上还表示会想念她。默克尔也称拜登为“亲爱的乔”，并表示两人的会晤是“非常友好的交流”。15日晚，拜登邀请默克尔夫妇出席晚宴，同时出席的还有美国国务卿布林肯等政府高官以及国会议员、前政要等。

此前，美国副总统哈里斯15日上午在其官邸与默克尔共进早餐，美国约翰斯·霍普金斯大学当天还向默克尔授予荣誉博士学位。

默克尔此访受到的接待与她2018年4月访美时大不相同。当时的美国特朗普政府与德国在防务开支、美欧贸易、伊朗核问题协议等诸多问题上分歧巨大，因此特朗普对默克尔态度较为冷淡，不仅双方会晤时间短，甚至美方连晚宴也没有安排，默克尔只能自己上街买汉堡吃。

分析人士指出，拜登政府今年上台后频频释放修复美欧关系、巩固跨大西洋联盟的信号，试图“团结”盟友搞“大国竞争”。而默克尔也希望德美关系能够得到修复，这是此访的重要目的。

美国并未“归来”

然而，两国目前在诸多问题上仍然存在较大分歧，包括“北溪－2”天然气管道项目、美国对欧盟钢铝产品加征关税、德国增加对北约防务的贡献、新冠疫苗知识产权豁免、美国对欧洲人员入境限制等。虽然拜登与默克尔的会晤似乎气氛友好，但双方的分歧并未得到根本化解。

德国《商报》网站报道说，默克尔与拜登共同展示了德美友谊的姿态，却没有在存在矛盾的议题上取得任何突破。双方再次推迟了就“北溪－2”项目达成一致的时间，而钢铝关税也依然存在。

美国《政治报》欧洲版写道，默克尔期待美国恢复允许欧洲申根区人员入境，但拜登给出了模糊的答案。拜登期待德国政府在“北溪－2”项目上加入针对俄罗斯的措施，默克尔也没有作出回应。

同时，默克尔即将离任的身份也淡化了此次访问的重要性。德国《商报》指出，从结果来看，默克尔至少将跨大西洋关系中的三个问题留给了继任者，即如何解决贸易争端、如何巩固北约防务、如何协调对华政策。

此外，德方对美国是否真的“归来”仍心存疑虑。美国《华尔街日报》援引一名德方匿名高官的话说，虽然美德关系在调门上恢复正常，但就其实质而言，美国不会改变一些关键政策，特朗普政府在一些问题上的立场已被拜登政府继承，只不过特朗普习惯以更为强硬的方式来推行罢了。

美国智库德国马歇尔基金会高级研究员杰克逊·简斯表示，两国都意识到双边关系正处于过渡期中的“搁置状态”，双方正在重新定义彼此的需求。目前的美德关系显得比特朗普时期稳固，但德国人清楚，美国并未“归来”。

美国智库布鲁金斯学会高级研究员迈克尔·欧汉龙认为，拜登或许能处理好美德关系，但美国的政策在2025年后是否会出现重大变化仍是一个未知数。（参与记者：张远）

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