新华社布鲁塞尔7月16日电 综述：欧洲多地连日暴雨引发洪灾已造成百余人死亡

新华社记者

近日来，欧洲多地持续暴雨引发洪涝灾害，冲毁大量房屋和道路，造成通信中断。综合多国媒体报道，截至16日已有百余人在洪灾中遇难。

在受灾最严重的德国西部，截至16日中午，洪灾已造成至少103人死亡。其中莱茵兰-普法尔茨州约有60人遇难，北莱茵-威斯特法伦州有43人遇难。据德媒16日报道，德国国防部当天宣布启动军事灾难警报，目前已有超过850名士兵投入救援工作。

在与德国相邻的卢森堡、比利时、荷兰，也有部分地区受到洪灾影响。在卢森堡，从14日开始，暴雨造成全国范围内洪灾，约800人被紧急疏散。卢政府15日决定拨款5000万欧元用于救灾和援助。

在比利时，截至16日上午，洪灾已造成14人死亡、4人失踪，大量房屋受损，约2.1万名居民家中断电。南部林堡省默兹河沿岸市镇的民众被迫撤离。随着降水强度减弱，默兹河水位已经开始下降。比利时《快报》周刊16日援引多名专家的话表示，当前的洪灾与全球气候变暖有直接关系。

在荷兰，暴雨使南部马斯河流域面临巨大压力。据荷兰通讯社报道，马斯河在马斯特里赫特流域出现了两个世纪以来的最高水位。

目前，法国北部和东部的13个省处于橙色警戒状态。气象部门提醒，目前西部地区的降雨有所缓解，但是北部和东部相关地区仍面临洪灾威胁，或将危及电力供应及交通运输。

在瑞士中部的卢塞恩，卢塞恩湖水位已超过最高警戒水位。虽然尚未出现规模较大的洪灾，但洪水已经开始涌入罗伊斯河畔房屋的地窖中，专家预计水位将进一步上升。

欧盟委员会主席冯德莱恩15日通过社交媒体发文，向在暴雨和洪灾中的遇难者家属以及受灾者表达慰问，并表示欧盟随时准备提供帮助，例如启动欧盟民事保护机制等。（参与记者：任珂、张毅荣、潘革平、唐霁、陈俊侠）

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