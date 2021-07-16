人民网联合国7月16日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表戴兵15日在安理会审议利比亚问题时发言表示，利比亚推进政治进程处于关键阶段，需要各方以国家和人民利益出发，加强对话协商、积累扩大共识。利未来命运掌握在利人民手中，希望利各方抓住历史机遇，共同推动实现国家长治久安和可持续发展。

戴兵说，在国际社会支持和利比亚各方共同努力下，利停火局面总体保持，各方致力于结束战乱，通过今年12月举行的大选，推动利比亚走上和平重建道路。同时，利各方就国家前途未来达成全面包容共识仍面临不少挑战。

戴兵表示，利比亚各方应坚定推进政治过渡进程。当前，利民族团结政府积极筹备大选，多次召开民族和解会议，并努力推动中央银行等国家机构统一，取得重要进展，值得充分肯定。在上月举行的利问题柏林会议上，国际社会重申全力支持“利人所有、利人主导”的政治进程，支持利主权、独立、领土完整和国家统一。中方希望利各方积极响应国际社会期待，加强对话协商，妥善解决大选宪法基础等未决问题，按照路线图要求举行大选。中方支持联利支助团根据安理会授权，积极协调各方拿出更多实际行动，确定选举法律框架和总体安排，并帮助利政府推进大选筹备工作。

戴兵强调，利比亚各方应坚决维护和平稳定局面。利各方需全力巩固停火局面，中方欢迎利新政府宣布开放锡尔特沿海公路，这是落实停火监督机制的重要举措。中方期待联利支助团停火监督组早日部署到位，并确保客观、公正履职。确保外国作战人员和雇佣军有组织、有序撤离对维护利及地区安全有重要影响。上月安理会就此举行的阿里亚模式会议也表示关切。中方呼吁有关各方就外国作战人员和雇佣军撤离安排加强协商，充分考虑周边国家关切，加强区域协调行动，并通过制定解武、复员和重返社会计划、实施安全部门改革等，切实解决武器扩散、武装团体渗透至周边国家等问题，避免增加地区安全隐患。

戴兵呼吁，国际社会应加大对利冲突后重建支持。利团结政府成立以来，在德拜巴总理领导下，就推进金融改革、稳定石油生产、改善公共服务、开展对外合作做了大量工作。当前，利国家重建面临不少困难和挑战，130万人亟需人道援助。中方呼吁利议会加快审批国家统一预算，为公共服务、医疗、教育等提供资金保障。希望国际伙伴积极参与利重建，支持利经济恢复与发展，加大人道援助力度。近期，利新冠肺炎疫情有所反弹，国际社会要继续支持利政府抗击疫情，提供疫苗援助。同时，利政府被冻结资产是利人民的共同财富，应用于利国家重建和发展。中方再次呼吁制裁委回应利方关切，加快研究利被冻结资产损失问题，提出切实解决方案和措施。

戴兵表示，安理会继续在利问题上保持团结一致至关重要。中方支持联合国继续为推动利问题政治解决发挥主导作用，愿同国际社会一道共同努力，帮助利人民走上和平发展道路，为利实现持久稳定与繁荣贡献力量。

(责编：崔越、刘慧)