7月13日，由两届奥斯卡奖得主、英国导演柯文思执导的纪录片《柴米油盐之上》全球首映式在北京举行。《柴米油盐之上》聚焦中国全面建成小康社会这一重大历史事件，讲述了处于人生不同阶段的中国人以不同方式奔小康的真实故事。

柯文思从事纪录片创作40多年，拍摄足迹遍及86个国家。他两度获得奥斯卡最佳纪录片奖，坐拥16座艾美奖。近年来，他的工作重心转向了中国。7月13日，柯文思导演就新片接受了《北京周报》记者的独家专访。

柴米油盐之上

7月13日，纪录片《柴米油盐之上》全球首映式在北京举行。（魏尧摄）

柯文思：一个好政策能对人民生活产生持久的影响。全面建成小康社会，就是由中国政府主导的好政策。我们希望通过人性化的故事，展示这一宏大主题。

《柴米油盐之上》想通过四个处于不同发展阶段的主人公的真实故事，讲述小康社会建设，如何改善了人们的生活。他们中有舍小家顾大家的村支书和易地搬迁的村民，有出身贫寒的离异大货车女司机，有从农村走向城市的杂技名角，也有功成名就、反哺家乡的民营企业家。

选角的过程特别困难。我们希望主角的故事大相径庭，能展示小康社会的不同侧面，让西方人真正理解小康社会的内涵。我们希望，影片能以情感人。毕竟，当西方人听到“共产党员”这个词时，他们便会设起心防。如果希望西方人了解中国，仅靠摆事实是不够的，要打动他们的心。我不想操纵观众的情感。但我认为，只有真情流露的主角，才能讲好“小康社会”的故事精髓。

最终，我们选了4组主人公，有共产党员，也有普通民众。之所以选择这些人，是因为他们愿意坦诚相待。其实，我们对他们并不“留情”，会问一些非常尖锐的问题，让他们难以回答。但他们都对我们敞开了心扉，不但愿意谈论自己的生活、爱情、希望和梦想，也不讳言自己的失败和短处。这一点，非常重要。在中国媒体上，我看到的基本都是成功的故事。但是，人无完人，是人就会犯错。

中国的脱贫公式

常开勇，纪录片《柴米油盐之上》主人公之一

柯文思：在拍《柴米油盐之上》的过程中，让我印象最深刻的是中国人坚忍不拔的性格和乐观精神，他们对自己的国家充满了信心。过去40余年来，中国发展迅猛。如今，发展的红利惠及了社会最远端、惠及了赤贫老百姓。

全面建成小康社会，不但改善了人们的物质生活，还能让人施展抱负。无论人们是想成为科学家、探险家还是教师，中国都能给他们提供机会，这非常了不起。

上世纪80年代我第一来中国的时候，中国大部分地区都处于贫困之中，没几个人能过上好日子。当时，我很震惊。现在要想在中国找到赤贫的人，太难了。当然，相对贫困还是存在的。毕竟，中国每天要养活14亿人。有些人可能日子不太富足，但填饱肚子没问题。这是了不起的成就，值得赞扬。

我认为，中国的脱贫公式很妙：国家组织能力达到了西方无法想象的水平；中国领导人有良知，为人民谋幸福的初心始终不改。可以说，在改善民生方面，中国领导人的表现一直优于其他国家的政治家。他们在其位，谋其事，负其责，表现优异。

至于那些质疑中国贫困线过低的说辞，根本站不住脚。美国还没有脱贫，英国也没有摆脱贫困。向其他国家扔臭鸡蛋之前，先照照镜子，摸摸自己的家底。中国养活了14亿人。在这么短的时间内，能够让那么多人摆脱绝对贫困，中国的表现已经很出色了。在这一点上，中国不应该成为被抨击的对象，而应该被祝贺。那些吹毛求疵的美国经济学家很虚伪，总是毫无根据地抹黑中国，这么做很不合适，说实话也没啥用。

我认为，西方人并不真正了解中国脱贫的范围和规模。他们想象不到，中国有近一亿摆脱了贫困的人，正在发挥潜力，实现梦想，对这个国家作出新的贡献。有了他们的助力，中国的机器会比世界上任何地方的机器都转得快。

当然，我也有一点建议。中国的脱贫攻坚是以效果为导向的。比如说，易地搬迁是为了让人们搬到更好的生活环境，摆脱贫困。当人离开登船离岸，漂浮在一片陌生的海洋中时，是会感到恐惧的。在这个过程中，可以多关注一下搬迁居民的心理需求，多关注老一辈人的传统和语言，让他们在新的环境中也有根的感觉。毕竟，中国人很看重传统。

“宝藏话题”——中国

柯文思导演（魏尧摄）

柯文思：到本世纪末，中国将成为世界经济强国。对很多西方人而言，中国的崛起是一种威胁。毕竟在国际舞台上，美国、英国、澳大利亚、加拿大等西方列强习惯了坐在前排。有一天，前排座位上冷不丁出现了与他们不同的人——亚洲人。这就好比，你在班上一直名列前茅，突然来了个更聪明的“学霸”，横扫了所有的荣誉。这对于那些“前学霸”来讲，太伤自尊了，他们需要一些时间来适应这种变化。所以，西方大国要学会分享。

我认为，中国不是尚武的国家，并不想成为世界霸主，也不会游说其他国家的人以中国的方式生活。在过去几千年里，中国从没这么干过。

因此，中国需要努力提升软实力，让他国相信中国不是威胁，而是合作伙伴。在这方面，中国仍有很大的提升空间。

我之所以对中国话题很感兴趣，是因为没有西方人拍中国故事。这倒不是说，我是做这件事情的唯一人选。在西方，很多人认为中国是邪恶的，从而反对中国。这种想法很愚蠢。

我认为，21世纪最大的新闻就是中华民族的伟大复兴。因为中国是创新的引擎，不断给世界作出新的贡献。中国有14亿人，这可是14亿个潜在的人类故事。能在中国拍摄这些电影，我很荣幸。

我不是中国的“宣传员”，也不是中国的“脑残粉”。我只是一个电影工作者，一个发现中国这个“宝藏话题”的电影人。但每次回国，我发现人们对待我的方式变了。他们倒没说我是“叛徒”，但他们无法理解我为什么会对“对手”——中国那么着迷。

中国和西方不是对手，应该是伙伴，应该是朋友。双方应该想办法解决分歧，或者至少尊重彼此的分歧。因此，我在中国运营电影公司，向西方观众讲述中国故事。我并不富有，也要养家糊口。我希望自己拍的中国故事能够打动西方观众，一方面既能让他们买账，赏我饭吃，另一方面又能改变他们看待中国的方式。

系列纪录片《柴米油盐之上》由国务院新闻办公室监制，国务院新闻办公室对外推广局、国家广播电视总局网络视听节目管理司指导，中国报道社解读中国工作室联合腾讯视频、福建省广播影视集团、深圳市委宣传部共同出品。纪录片将于7月15日起先后在中国中央广播电视总台农业农村频道、海峡卫视、东南卫视、腾讯视频、Discovery探索频道、英国Sky天空电视台等中外主流媒体和新媒体平台播出。

(责编：崔越、杨牧)