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中国建设银行中非资本市场新机遇研讨会圆满举办

2021年07月16日20:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡7月16日电 （刘畅）7月15日，由中国建设银行约翰内斯堡分行联合中国建设银行总行举办的“中国资本市场新机遇研讨会”在线上举行。活动聚焦人民币国际化和跨境投资，邀请了中国建设银行总行和中央国债登记结算公司的多位专家讲解中国资本市场，帮助非洲机构投资者充分了解中国资本市场，搭建中非金融桥梁。

研讨会吸引了超过380家国内外机构参加。中国建设银行总行国际业务部副总经理岳留昌先生、南非储备银行金融市场部主管帕克等作为嘉宾出席本次活动。

中国建设银行约翰内斯堡分行总经理骆梅炜为本次活动做开幕致辞，并表示随着中国金融市场加速开放，约堡分行愿意协助更多外国投资者进入中国资本市场，积极推动中非金融合作共赢。与此同时，中国建设银行总行国际业务部副总经理岳留昌先生对非洲投资者表达了诚挚关心，向非洲投资者推介中国资本市场蓬勃发展的新机遇，并预祝此次会议圆满举办。

本次活动也得到了南非储备银行和当地资产管理公司的大力支持。帕克表示，南非储备银行自2012年开始投资人民币资产，尤其关注在岸人民币资产。鉴于人民币资产的流动性不断增强、收益率持续向好，使得南非储备银行持续增加人民币资产的配置，人民币资产组合成为表现最好的货币资产之一。

 

(责编：崔越、刘慧)

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