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第四次巴以和平人士研讨会以视频方式举行

2021年07月16日19:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京7月16日电 （记者朱玥颖）第四次巴以和平人士研讨会15日以视频方式举行，中国政府中东问题特使翟隽主持会议。巴勒斯坦解放组织执委会委员、人民斗争阵线总书记马吉达拉尼，以色列前司法部长、巴以民间和平组织“日内瓦倡议”发起人贝林率双方和平人士与会。

会议期间，巴以和平人士达成共识文件，重申“两国方案”是唯一可行道路；希望国际社会推动联合国通过决议重申“两国方案”；主张地区国家应在“阿拉伯和平倡议”框架下同以方实现关系正常化；呼吁各方支持巴以和平人士促和努力。双方还高度赞赏中方长期致力于推动巴以和平进程，期待中方继续为此发挥更大作用。

翟隽16日就第四次巴以和平人士研讨会有关情况向媒体吹风。翟隽表示，中方此次办会，旨在为巴以和平人士提供沟通交流平台，壮大和平阵营，形成和平声势，探索和平之路，寻求共存之道，为推动巴以双方在“两国方案”基础上重启和谈贡献力量。今后，中方将继续举办巴以和平人士研讨会，劝和促谈，为推动巴以问题早日得到全面、公正、持久解决发挥积极作用。

(责编：崔越、刘慧)

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