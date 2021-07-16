新华社广岛7月16日电（记者杨光 王子江）国际奥委会主席巴赫16日访问日本广岛和平纪念公园，出席“奥林匹克休战”纪念活动。巴赫向核爆慰灵碑献花，参观核爆资料馆，并与原子弹爆炸受害者会面。东京奥组委主席桥本圣子等陪同参加活动。

7月16日是联合国通过的“奥林匹克休战决议”开始日。东京奥组委宣布，“奥林匹克休战”将从奥运开幕7天前的2021年7月16日开始，至残奥会闭幕7天后的9月12日结束。

巴赫原计划5月前往广岛参加奥运火炬传递，但由于日本新冠疫情形势恶化，行程被迫取消。作为国际奥委会主席，巴赫16日首次访问广岛和平纪念公园。

日本广岛县知事汤崎英彦介绍，巴赫参观核爆资料馆的时间超过原定计划。参观结束后，巴赫深受震撼，他说自己的感受无法言表，需要一些时间冷静一下。

在之后的发布会上，巴赫说：“我对广岛这座和平之城表示敬意，并在这里重申国际奥委会的和平使命。”巴赫表示，即将开幕的东京奥运会和残奥会将成为希望的灯塔，为世界带来更和平美好的未来。奥运选手们将向世界发出响亮的声音：我们需要更加团结，没有团结就没有和平。

同一天，国际奥委会副主席、东京奥运会协调委员会主席科茨到访长崎，参观核爆资料馆，在和平纪念馆献花。

“奥林匹克休战”是国际奥委会根据古希腊奥林匹克神圣休战传统而设计的一项和平活动，倡导通过体育运动，打造一个没有冲突的世界。1993年10月，联合国大会通过决议，恢复了奥林匹克休战的古希腊传统，呼吁联合国各会员国从每届奥运会开幕前一周到闭幕后一周停止一切战争行为。

2019年12月举行的第74届联合国大会期间，2020年东京奥运会和残奥会《奥林匹克休战决议》获得通过。之后，由于东京奥运延期一年举行，“奥林匹克休战”时间被迫更改。

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