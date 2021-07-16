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中国驻澳使馆提醒在澳中国同胞注意防范新一波疫情

2021年07月16日19:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网堪培拉7月16日电 （记者陈效卫）近期，“德尔塔”新冠变异毒株在全球多国加速传播。根据澳新州卫生厅发布的消息，近日澳确诊人数连创新高，该州已出现10个月以来首例死亡病例。驻澳使馆郑重提醒在澳中国公民：

一、关注疫情形势，继续保持警惕。“德尔塔”变异毒株致病力和传播力相对更强。无论您是否接种疫苗，在日常工作和生活中均应保持警惕，强化个人防控意识，克服麻痹、侥幸心理。注意正确佩戴口罩，勤洗手，保持社交距离，加强消毒通风。请遵守澳最新防疫措施有关安排，尽量降低感染风险。

二、坚持非必要、非紧急、不旅行。尽量减少或取消在澳境内或跨境不必要出行。如确需出行，请切实全程做好个人防护。回国人员按要求提前进行核酸和血清IgM抗体双检测，检测后至赴机场前严格居家隔离，避免检测后感染。如回国前出现疑似新冠症状，请及时就医并调整行程。

三、规范治疗，对自己和他人的健康负责。如出现发热、咳嗽、无力等疑似新冠症状，应及时进行检测、通知相关主管部门，并按要求做好自我隔离，尽可能避免造成大范围感染。

四、据报道，疫情对人的身心健康已造成较大伤害，请关注澳全国抑郁症协会（Beyond Blue）提供的实用建议和资源，网站：beyondblue.org.au，电话：1300 22 4636（Beyond Blue Support Service）。

中国驻澳使馆祝所有在澳中国同胞平安健康！

(责编：崔越、刘慧)

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