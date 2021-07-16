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中方支持联合国在利比亚问题政治解决中发挥主导作用

2021年07月16日14:49 | 来源：新华社
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　　新华社联合国7月15日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵15日表示，中方支持联合国继续为推动利比亚问题政治解决发挥主导作用，愿同国际社会一道共同努力，帮助利人民走上和平发展道路，为利实现持久稳定与繁荣贡献力量。

　　戴兵当天在联合国举行的安理会审议利比亚问题会议上表示，在国际社会支持和利比亚各方共同努力下，利停火局面总体得到保持，各方致力于结束战乱，通过今年12月举行的大选，推动利比亚走上和平重建道路。同时，利各方就国家前途未来达成全面包容共识仍面临不少挑战。中方希望利各方积极响应国际社会期待，加强对话协商，妥善解决大选宪法基础等未决问题，按照路线图要求举行大选。中方支持联合国利比亚支助特派团（联利支助团）根据安理会授权，积极协调各方拿出更多实际行动，确定选举法律框架和总体安排，并帮助利政府推进大选筹备工作。

　　戴兵说，利各方需全力巩固停火局面，中方欢迎利新政府宣布开放锡尔特沿海公路，这是落实停火监督机制的重要举措。中方期待联利支助团停火监督组早日部署到位，并确保客观、公正履职。确保外国作战人员和雇佣军有组织、有序撤离对维护利及地区安全有重要影响。

　　戴兵表示，中方呼吁利议会加快审批国家统一预算，为公共服务、医疗、教育等提供资金保障。希望国际伙伴积极参与利重建，支持利经济恢复与发展，加大人道援助力度。近期，利新冠肺炎疫情有所反弹，国际社会要继续支持利政府抗击疫情，提供疫苗援助。同时，利政府被冻结资产是利人民的共同财富，应用于利国家重建和发展。中方再次呼吁制裁委回应利方关切，加快研究利被冻结资产损失问题，提出切实解决方案和措施。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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