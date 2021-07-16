人民网曼谷7月16日电 （记者孙广勇）中国驻老挝大使馆和老挝人民革命党中央对外联络部15日在万象共同举办友好交流会，庆祝中国共产党成立100周年。

老挝党中央总书记、国家主席通伦出席交流会，中国驻老挝大使姜再冬和老挝党中联部长通沙万分别致辞。老挝党政领导人和华侨华人、中资机构、援老专家代表等出席活动。

姜再冬表示，中老都是共产党领导的社会主义国家，中方愿同兄弟的老挝党进一步深化治党治国经验交流，共同把社会主义事业发展好，不断丰富中老命运共同体建设实践，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

通沙万热烈祝贺并高度评价中国共产党领导中国人民开创了党和国家的伟大事业，实现了第一个百年奋斗目标，为实现中华民族伟大复兴中国梦、向第二个百年奋斗目标迈进奠定了坚实基础。

通沙万表示，中国共产党领导中国人民取得的辉煌成就，为包括老挝在内的世界各国发展提供了宝贵经验和巨大动力。相信在中共中央坚强领导下，兄弟的中国人民必将沿着中国特色社会主义道路不断前进，推动社会主义现代化建设不断取得新的更大成就。

交流会期间，与会嘉宾共同观看了“中国共产党的100年国际巡展”，回顾中国共产党百年光辉历程和伟大成就。中老艺术团还献上了《我和我的祖国》《中老友谊之歌》等精彩文艺节目。

(责编：崔译戈、刘慧)