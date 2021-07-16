新华社塔什干7月15日电（记者蔡国栋）当地时间7月15日，国务委员兼外长王毅在塔什干会见孟加拉国外长莫门。

王毅说，中国和孟加拉国是好邻居、好朋友。双方始终坚持平等相待、相互尊重，持续深化友好合作，积极共建“一带一路”。中方愿同孟方保持两国战略合作伙伴关系发展势头。中方高度赞赏孟方在涉中方核心利益问题上坚定支持中方的正当立场，将一如既往支持孟方维护国家主权、独立和领土完整，维护国际公平正义，维护不干涉内政这一国际关系基本准则。中方将继续向孟方提供需要的疫苗，愿同孟方探讨灌装疫苗合作，帮助孟方抗击疫情。双方要共同反对将病毒溯源政治化行径。中方愿通过中国南亚国家减贫与发展合作中心为孟减贫提供支持和帮助。

莫门表示，孟方始终坚持一个中国原则，在涉疆、涉港、涉藏等涉及中国内政问题上坚定支持中方。感谢中方向孟提供疫苗援助，在关键时刻雪中送炭。孟方反对将溯源政治化，希与中方开展疫苗灌装合作，在孟中阿巴尼斯六国框架下加强抗疫合作。中国为世界树立了减贫榜样，孟方支持中方倡议建立的中国南亚国家减贫与发展合作中心，希分享中方减贫经验。孟方希中方继续就妥善解决若开邦问题发挥斡旋和建设性作用。

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