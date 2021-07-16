新华社日内瓦7月15日电 世界卫生组织15日宣布，新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织总干事谭德塞重申，全球应加快疫苗接种并继续实施公共卫生和社会措施遏制病毒传播。

世卫组织网站15日发布的一份声明介绍，世卫突发事件委员会14日召开视频会议，讨论和评估了疫情现状。声明说，突发事件委员会一致同意目前新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，尽管目前国家、地区及全球层面上都在努力抗疫，但疫情“远未结束”。

世卫组织认为，新冠疫情的发展目前主要受到几个因素推动，包括变异病毒、疫苗分配不公导致仍有大量易感人群以及社会流动性增加等。声明说，目前全球范围内有4种“需要关注”的变异新冠病毒正在流行，而且未来很有可能还会出现新的、更危险的变异毒株，防控起来可能会更具挑战性。

突发事件委员会就疫情应对提出了诸多建议，例如应继续采取公共卫生和社会措施阻断病毒传播，力促新冠疫苗的公平获取及分配，加速建立疫苗认证、病毒检测等体系以便于国际旅行，继续加强全球对新冠病毒变异的监测和评估等。

世卫组织去年1月30日宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，3月11日宣布新冠疫情具有大流行特征。根据《国际卫生条例》规定，世卫组织总干事要定期重新召集突发事件委员会审查疫情形势。

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