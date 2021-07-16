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王毅会见沙特外交大臣费萨尔

2021年07月16日12:54 | 来源：新华网
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　　新华社塔什干7月15日电（记者蔡国栋）当地时间7月15日，国务委员兼外长王毅在塔什干会见沙特外交大臣费萨尔。

　　王毅表示，中方高度重视中沙全面战略伙伴关系，愿做沙方长期可靠和稳定的朋友。感谢沙方在涉及中方核心利益问题上始终给予中方理解支持。中方也坚定支持沙方维护自身主权、安全和尊严，反对外部势力打着人权、民主旗号对沙指手画脚，反对干涉沙特的内部事务。中方将继续为沙方抗击疫情提供帮助，支持沙方“2030愿景”和“绿色沙特”“绿色中东”倡议，加强中沙能源、投资、金融等领域合作，助力沙经济多元化发展。中方愿同沙方密切协作，确保中国－阿拉伯国家峰会顺利召开并取得成功。

　　王毅说，阿富汗局势演变再次表明，任何外部武力干涉的尝试都是不成功的，任何把自己制度模式强加给其他国家的企图都是不可能实现的。阿富汗问题应由阿人民自己解决。中国从不干涉阿内政，愿为阿和解和重建发挥建设性作用。相信沙特作为伊斯兰世界的重要力量，也能为阿问题政治解决作出积极贡献。中方理解沙方在地区安全上的关切，愿就此同沙方保持沟通。中方愿同沙方共同努力，推动新兴市场国家在全球治理中发挥应有作用，推进国际关系民主化和世界多极化进程。

　　费萨尔表示，中国是沙特强有力的伙伴，沙方在涉及中国主权的问题上将坚定支持中方，愿做中方永远的朋友。沙方感谢中方提供疫苗，希与中方继续推进疫苗合作。中国在中东地区的作用不断上升，沙方将同中方一道做好阿中峰会筹备工作，搭建中国和中东国家沟通的桥梁。沙方希与中方加强在阿富汗、伊核等问题上的沟通协调，扩大在多边领域合作，维护以联合国为核心的国际架构。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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