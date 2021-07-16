新华社塔什干7月15日电（记者蔡国栋）当地时间7月15日，国务委员兼外长王毅在塔什干会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅说，不久前，习近平主席同普京总统举行重要视频会晤，正式决定《中俄睦邻友好合作条约》延期，并就此发表联合声明。我们要以《条约》精神和联合声明为指引，坚定不移深化两国全面战略协作，深耕细作推进务实合作，进一步提升两国关系水平。

王毅说，当前，新冠疫情仍在全球蔓延，国际抗疫合作任重道远。双方要与国际社会共同努力，坚决抗击两种病毒：一是深化疫苗合作，抗击新冠病毒。二是加强团结协作，击退政治病毒。我们要继续合力抵制利用疫情和病毒溯源搞污名化、政治化的行径，共同捍卫科学权威。

王毅说，今年是上海合作组织成立20周年，中方愿与俄方一道，弘扬“上海精神”，推动上合组织在下个20年实现更高质量发展，为维护地区稳定，促进共同发展作出更大贡献。

王毅指出，中俄在世界反法西斯战争中付出重大牺牲，为成立联合国作出重要贡献。作为联合国安理会常任理事国，双方应从对历史负责出发，坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。双方应共同揭露形形色色的“伪多边主义”，防止打着规则名义破坏国际秩序，坚定维护真正的多边主义。双方应保持协调配合，旗帜鲜明地反对外部势力干涉内政，共同反对搞集团对抗、开历史倒车行为，维护好国际和平稳定。双方应在地区事务中深化协作，共同促进阿富汗回归和平轨道，共同抵制充满冷战思维的“印太战略”，共同促进亚太地区的和平发展。

拉夫罗夫表示，俄中关系处于历史最好时期。正如双方上个月发表的联合声明所指出，俄中关系不是类似冷战时期的军事政治同盟，而是超越该种国家关系模式的新型国家关系。一些国家热衷于搞小圈子外交，只愿听自己喜欢听的话，妄图重建单极世界，俄中应共同予以坚决抵制。俄方支持中方举办北京冬奥会，愿同中方深化在金砖国家、上合组织、联合国等多边框架内的合作，并就举办安理会五常峰会、防止外空军备竞赛、维护国际生物安全、信息安全等密切协调。俄也希同中方就中亚和亚太地区事务加强沟通协调，警惕所谓“印太战略”对地区和平的破坏，共同维护地区和世界的稳定和繁荣。

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