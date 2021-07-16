新华社塔什干7月15日电（记者蔡国栋）当地时间7月15日，国务委员兼外长王毅在塔什干会见白俄罗斯第一副总理斯诺普科夫。

王毅表示，中白是“铁杆”朋友。在两国元首亲自推动下，中白关系保持高位运行。双方要落实好两国元首共识，秉持相互信任、合作共赢精神，不断深化传统友好和互利合作，推动中白关系保持强劲发展势头。

王毅强调，中白两国有相互支持、相互帮助的优良传统。感谢白方在涉及中方核心利益问题上始终与中方坚定站在一起，支持中方的正当主张。当白方遇到困难的时候，作为全面战略伙伴，中方也会尽力向白方提供支持和帮助，这是朋友之交的应有之义。

王毅说，中方坚定支持白方维护好国家主权和民族尊严，反对对白进行无理单边制裁，反对外部势力干涉白内政，将在多边框架下主持公道，维护白方正当权益。中方愿同白方进一步提升双边关系水平，深化双边互利合作，将继续向白方提供疫苗，助力白方早日彻底战胜疫情。

斯诺普科夫热烈祝贺中国共产党成立100周年和中国全面建成小康社会。斯诺普科夫表示，白方坚信，在中国共产党领导下，中国一定会成功实现第二个百年奋斗目标，中国特色社会主义一定会取得更大成就。白方致力于与中方一道，深化全方位合作，把两国关系推向更高水平。白方在涉及中方核心利益的问题上坚定支持中方，将始终与中方站在一起。白方愿同中方一道反对分裂世界的“伪多边主义”行径，积极推动构建人类命运共同体。

(责编：胡永秋、杨光宇)