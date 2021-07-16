人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

王毅会见白俄罗斯第一副总理斯诺普科夫

2021年07月16日12:25 | 来源：新华网
小字号

　　新华社塔什干7月15日电（记者蔡国栋）当地时间7月15日，国务委员兼外长王毅在塔什干会见白俄罗斯第一副总理斯诺普科夫。

　　王毅表示，中白是“铁杆”朋友。在两国元首亲自推动下，中白关系保持高位运行。双方要落实好两国元首共识，秉持相互信任、合作共赢精神，不断深化传统友好和互利合作，推动中白关系保持强劲发展势头。

　　王毅强调，中白两国有相互支持、相互帮助的优良传统。感谢白方在涉及中方核心利益问题上始终与中方坚定站在一起，支持中方的正当主张。当白方遇到困难的时候，作为全面战略伙伴，中方也会尽力向白方提供支持和帮助，这是朋友之交的应有之义。

　　王毅说，中方坚定支持白方维护好国家主权和民族尊严，反对对白进行无理单边制裁，反对外部势力干涉白内政，将在多边框架下主持公道，维护白方正当权益。中方愿同白方进一步提升双边关系水平，深化双边互利合作，将继续向白方提供疫苗，助力白方早日彻底战胜疫情。

　　斯诺普科夫热烈祝贺中国共产党成立100周年和中国全面建成小康社会。斯诺普科夫表示，白方坚信，在中国共产党领导下，中国一定会成功实现第二个百年奋斗目标，中国特色社会主义一定会取得更大成就。白方致力于与中方一道，深化全方位合作，把两国关系推向更高水平。白方在涉及中方核心利益的问题上坚定支持中方，将始终与中方站在一起。白方愿同中方一道反对分裂世界的“伪多边主义”行径，积极推动构建人类命运共同体。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部