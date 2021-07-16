人民网布鲁塞尔7月15日电 （记者张朋辉）6月21日至7月14日，联合国人权理事会第四十七届会议在日内瓦举行。7月15日，中国代表团团长、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使接受记者采访，介绍了中国代表团出席人权理事会第四十七届会议各方面工作。陈旭表示，在此次会议期间，中国代表团主动作为，守正创新，主要从三个方面开展工作：

一是宣介中国人权理念和成就。我们广泛参与会议各议题讨论，共做40余次国家发言，积极宣介“以人民为中心”、“人民幸福生活是最大的人权”等理念，全面展示中国共产党团结带领全国人民接续奋斗，全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题，抗疫斗争取得重大战略成果等辉煌成就，宣介北京冬奥会、冬残奥会筹办工作等，进一步增进国际社会对中国特色人权发展道路的了解。

我们重点介绍涉疆、涉港问题真相，举办新疆“脱贫攻坚与乡村振兴”“民族团结一家亲”两场主题视频边会，全面展示新疆各族人民在党的领导下，取得脱贫攻坚全面胜利，全面推进乡村振兴，各族人民安居乐业、团结友爱的幸福生活。举办“由乱转治，由治及兴：香港国安法实施一周年”主题视频边会，邀请香港特别行政区政府官员、立法会议员、青年代表等介绍香港国安法实施后香港社会走出暴力阴影、香港居民在安全环境中更好行使各项合法权利等情况，激浊扬清，以正视听。

我们坚定维护国家利益，坚决驳斥少数西方国家关于涉疆、涉港、涉藏问题的诬蔑抹黑，揭露其借机干涉中国内政、破坏中国稳定、遏制中国发展的险恶政治图谋。中国的正义立场得到国际社会广泛支持，近百个国家在人权理事会以共同发言、单独发言、集体致函等方式支持中国，强调涉疆、涉港、涉藏问题属于中国内政，反对以人权为借口干涉中国内政，体现了国际社会人心向背。

二是维护国际公平正义。西方国家长期无视自身严重人权问题，打着人权幌子对别国进行诬蔑抹黑，为干涉别国内政、实施军事干涉和单边强制措施、在人权理事会设立国别机制等制造借口。针对西方国家恶劣行径，我们联合观点相近国家，就“促进国际人权合作”“民主与人权”“军事干涉对人权的损害”“虚假信息对多边人权工作危害”“反对系统性种族主义”“促进和保护移民儿童权利”“英国人权问题”“加拿大人权问题”做共同发言，揭露西方国家种种人权劣迹及其“假人权、真干涉”的真实面目，指出西方国家干涉、制裁的行径严重损害别国主权和政治独立，严重破坏国际人权合作。打着“民主”旗号，将自己的社会制度和民主模式强加于人，以意识形态划线，人为制造分裂和对抗，是反民主、反人权的行为。呼吁有关国家加大努力打击种族歧视和仇恨犯罪，停止侵犯移民儿童权利的政策和作法。敦促英国、加拿大立即停止各种侵犯人权行为。

我们在国家发言中对美国、英国、加拿大、澳大利亚等国人权问题，包括系统性歧视非洲裔和亚洲裔、侵犯土著人和难移民权利、强迫劳动、贩卖人口、实施单边强制措施、海外军人滥杀别国平民等问题，以及日本核废水排海、“慰安妇”等问题表示严重关切，敦促这些国家正视并解决自身严重人权问题。我们还与委内瑞拉、白俄罗斯等国代表团合办“美国移民拘留中心侵犯人权问题”“西方人权：缺乏国际监督和应对”视频边会，邀请专家学者、受害者代表揭露美国和有关西方国家侵犯人权行为。我们还在本届会议上为埃塞俄比亚、厄立特里亚、白俄罗斯、叙利亚、委内瑞拉等发展中国家仗义执言，反对西方国家将人权问题政治化、干涉上述国家内政的行径。

三是推动国际人权合作。我们呼吁各方践行真正的多边主义，推进协商合作，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同构建人类命运共同体。我们在本届会议提出一系列合作倡议，得到广大发展中国家积极支持和响应。我们牵头做“促进全球疫苗公平分配”“消除贫困、促进人权”“促进平等和弱势群体保障”共同发言，明确反对“疫苗民族主义”，呼吁提高疫苗和其它卫生产品在发展中国家包括最不发达国家的可及性、可负担性和生产量，拯救生命，尽快战胜疫情；呼吁各国更加重视减贫工作，进一步推动减贫国际合作，确保发展成果更多更公平惠及全体人民；呼吁各国加强社会保障体系，加大对弱势群体的保护。我们还代表观点相近国家做共同发言，对人权理事会特别机制工作提出希望。

我们推动人权理事会第三次通过“发展对享有所有人权的贡献”决议，重申发展对享有所有人权具有重要贡献，呼吁各国实现以人民为中心的发展，实现发展属于人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享，呼吁促进可持续发展，以更好地享有人权。发展中国家普遍感谢中国提出这一重要决议。我们积极支持其他发展中国家提出的“打击系统性种族主义”“人权与国际团结”等决议。

陈旭最后表示，中国将继续积极参与人权理事会工作，倡导对话与合作，为全球人权治理贡献中国智慧和中国方案，为国际人权事业健康可持续发展做出应有贡献。

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