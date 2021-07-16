新华社塔什干7月15日电（记者蔡国栋）当地时间7月15日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在塔什干会见国务委员兼外长王毅。

米尔济约耶夫请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，热烈祝贺中国共产党成立100周年。他表示，中国在中国共产党领导下取得举世瞩目的巨大成就，脱贫攻坚取得全面胜利，全面建成小康社会，创造了人类发展奇迹，这得益于习近平主席人民至上的高尚情怀，得益于发展道路得到了广大人民拥护支持。乌由衷赞叹中国发展成就，愿意了解和借鉴中国的发展经验，特别是减贫经验，我本人就时常阅读有关中国减贫经验的书籍，期待在乌复制中国的奇迹。当前，乌中关系在疫情背景下仍取得巨大发展，双边贸易、投资快速增长。感谢中方在抗击疫情方面向乌方提供雪中送炭般的支持。乌方愿以庆祝两国建交30周年为契机，同中方制定新的5年合作计划，给双边合作注入新动力。涉疆、涉港问题纯属中国内政，乌方始终坚持一个中国原则，将一如既往坚定支持中方维护国家主权和安全，做中方的可靠伙伴。病毒溯源是科学问题，应该交给科学家研究，乌方反对将溯源政治化。乌方支持举办北京冬奥会，愿同中方一道推动上合组织得到更大发展。

王毅向米尔济约耶夫转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，中国共产党刚刚庆祝百年华诞，乌即将迎来独立30周年，明年我们将迎来中乌建交30周年，两国关系发展站在新的历史起点上。双方要一如既往相互坚定支持各自选择的发展道路，相互坚定支持在涉及彼此核心利益问题上的原则立场，相互坚定支持各自发展经济和改善民生的努力。中方愿同乌方共同筹备建交30周年庆祝活动，共同规划下个30年双边关系发展，共同开创两国互利合作更加广阔的前景，造福两国和两国人民。

王毅指出，一些国家不愿看到中国快速发展，到处散播谎言谣言，试图以人权、宗教等问题为借口干涉中国内政、阻遏中国发展。相信乌方能站在正确一边，维护好中乌之间的高度互信。中方将继续支持乌方抗击疫情，提供乌方需要的疫苗，并愿同乌方开展疫苗联合生产合作。中方也愿加强中乌大项目合作，将两国合作的质量和体量提升至新水平。中方高度重视同乌方的互联互通，愿同乌方加快推进共建“一带一路”，助力乌从“陆锁国”变为“陆联国”，实现更可持续发展。

王毅说，今年是上海合作组织成立20周年，明年是上合组织新的开始。中方支持乌方明年筹办上合组织撒马尔罕峰会，愿同乌方共同努力，推动上合组织进一步发展。

双方还就阿富汗问题深入交换了意见，认为外国军队仓促撤军，导致阿局势紧张升级，当务之急是防止发生内战。支持本着“阿人所有，阿人主导”原则推进阿和平和解进程，期待在阿建立开放包容的政治架构，继续打击一切形式的恐怖主义，并同所有邻国友好相处。

当日，王毅还同乌外长卡米洛夫就双边关系交换了意见。

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