新华社北京7月16日电 综述：推进新冠疫苗接种，各国都有哪些招

新华社记者

世界卫生组织总干事谭德塞近日表示，变异新冠病毒德尔塔毒株已出现在至少104个国家和地区，预计很快将成为全球流行的主导新冠病毒。由于变异毒株流行和疫苗供应不均衡，全球新冠疫情再度面临严峻态势。

加快疫苗接种依然是战胜疫情的希望所在。为了让更多民众积极接种，各国政府推出了多种措施。

增进服务便利性

英国在全国各地增设了许多疫苗接种点，使民众更方便接种。此外，英国还推出了接种预约系统，先给临床易感人群、高龄人口和一线医护人员接种，之后逐步覆盖更多低年龄段和低风险人群，确保风险高的人群尽快得到疫苗保护。

事实证明，疫苗为英国防控疫情发挥了很大作用。英格兰公共卫生局6月28日发布的一项分析报告显示，仅在英格兰地区，接种疫苗就避免了720万例感染病例和2.7万例死亡病例。

为方便居民接种，墨西哥恰帕斯州将接种中心数量增至41处。同时为了方便土著居民，当地政府还在接种点配备会说土著语言的工作人员。针对居住在偏远地区的居民，当地政府还将组织“巡回接种队”增加社区接种力量，并提供上门接种服务。

保加利亚政府在公园、大型商场、文化中心等地增设疫苗接种点，同时规定，自7月5日起，有50名以上员工的公司若提出接种申请，政府将派出一个流动小组帮助接种。

日本接种新冠疫苗则采取自愿免费的原则，首先在医护人员和65岁以上老年人群中推广，然后向普通人开放预约。各地政府向所在地居民发放新冠疫苗接种券，民众收到接种券后可预约接种，也可以在居住地附近的一些诊所预约。

奖罚分明促接种

在美国，已有多个州为鼓励民众接种新冠疫苗推出接种抽奖活动，包括加利福尼亚州、俄亥俄州、华盛顿州等。波兰也宣布于7月推出大型接种抽奖活动，奖品包括高额现金、新能源汽车、加油卡等。

法国总统马克龙12日宣布，法国政府将采取强制医护人员接种新冠疫苗等一系列措施，以遏制疫情反弹。马克龙要求这些措施立即实行，9月15日后将进行检查并惩罚不接种疫苗的人员。

德国柏林红十字会主席马里奥·查娅日前表示，目前柏林的疫苗接种中心有5%到10%的预约因未得到遵守而被浪费。德国东部萨克森州红十字会发言人对媒体表示，目前正在制定奖励制度提高民众接种意愿，接种者可能获得一些产品和服务的折扣券。

印度尼西亚部分地方也出台鼓励疫苗接种的奖惩措施。6月中旬，西爪哇省展玉县政府推出接种疫苗赠送活鸡计划。雅加达政府今年2月份规定，对拒绝接种者可能处以500万印尼盾（约合2300元人民币）罚款，甚至停发社会救助金。

巴西目前有4款新冠疫苗可接种，因此出现了民众挑选疫苗的问题。专家认为，这种行为会拖后接种进度，不利于抗击疫情。为此，巴西一些城市制定了惩罚性措施，让挑疫苗的人排队在后，等其他成年人都接种后再给他们接种。

沙特阿拉伯商务部6月规定，自8月1日起，沙特居民进入购物中心或其他商业网点的前提是至少接种一剂疫苗，未接种者将被禁止进入商场或其他公共场所。

联合国秘书长古特雷斯本月7日呼吁建立“全球疫苗接种计划”，该计划将以现有的“新冠肺炎疫苗实施计划”为平台，至少将疫苗产量翻一番并确保公平分发。

古特雷斯13日表示，要实现全球群体免疫并终止新冠疫情，尚需110亿剂疫苗用于全球70%地区的人接种。“所有人都必须能够获得新冠疫苗、病毒检测、治疗和其他各种支持。”（执笔记者：王钊；参与记者：朱雨博、毛鹏飞、张家伟、华义、张毅荣、宫若涵、余谦梁、郑世波、胡冠、聂晓阳、陈俊侠、郭磊、唐霁、谢宇智、张玉亮、陈文仙、林昊、朱炜）

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