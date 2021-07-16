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联合国秘书长呼吁冲突各方在东京奥运会期间休战

2021年07月16日10:57 | 来源：新华社
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　　新华社联合国7月15日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯15日呼吁所有冲突各方在23日开幕的东京奥运会和残奥会期间遵守奥林匹克休战传统。

　　古特雷斯在预制的视频致辞中说：“我呼吁所有冲突各方在东京奥运会和残奥会期间遵守奥林匹克休战传统，并在今后数周和数月中进一步强化这一休战。”

　　古特雷斯说：“再过几天，来自世界各地的运动员将齐聚日本参加奥运会和残奥会。在新冠疫情期间，他们不得不克服重重巨大障碍，才有可能参加这一赛事。因此，我们必须展示同样的力量和团结精神，努力为我们的世界创造和平。”

　　古特雷斯指出，在奥运会进行期间消弭枪声是一种传统，民众和国家能够利用这一“短暂的喘息”机会，谋划长久的停火，探寻通往“可持续和平的道路”。

　　他强调:“今年，在我们努力结束疫情，建立强劲、可持续和包容的全球复苏之际，寻求和平并围绕共同目标加强团结显得尤其重要。”

　　奥林匹克休战是国际奥委会根据古希腊奥林匹克神圣休战传统而设计的一项和平活动。1993年10月，联大通过决议，恢复了奥林匹克休战的古希腊传统，呼吁联合国各会员国从每届奥运会开幕前一周到闭幕后一周停止一切战争行为。

　　公元前9世纪，古希腊的三个国王签署奥林匹克神圣休战条约，承诺在奥运会举行前后的3个月里各方停止一切军事行动，以确保古代奥运会参与人员的安全。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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