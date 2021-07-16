人民网北京7月15日电 （记者谢佳宁）7月15日，古巴驻华大使馆召开媒体见面会称，7月11日发生在古巴若干地点的动乱目的在于引发古巴全国范围内的大规模社会暴动，是美国政府蓄谋已久的通讯操作引致的。古巴将很快向美国政府和推特提交大量指控证据。

据使馆称，2021年7月5日，一家位于美国佛罗里达州的媒体实验室在推特上发起了古巴“人道主义干预运动“，这次行动中，美国政府和推特的政治操纵者通过积极运用标签、自动化等方式，控制机器人账号、喷子等对古进行干涉，例如一个位于西班牙、受美国利益管理的帐户在 7 月 10 日和 11 日以每秒 5 次转发推文的速度发布了 1000 多条推文。使馆表示，古巴有无可辩驳的证据表明，参与此活动的大多数用户都位于美国，但由于推特地理定位工具受到操纵，错误数据显示 60% 的用户位于古巴。

使馆指出，此次动乱是美国开展的非常规战争手册中早有记载的行动，旨在引发美方期待已久的古巴“政权更迭”，推翻古巴革命，也是1959年以来历届美国政府对古巴干涉的目标。使馆称，动乱利用了当前古巴和全球的复杂疫情形势，在疫情期间美国升级对古经济、商业和金融封锁的制裁带来的影响，以及同时发生的在古发电厂由于维修、维护和技术故障导致的发电不利等情况；美国政府出于政治动机，将病毒和疫情影响当作加强封锁的机会，并采用最大程度的压力措施来加强对古巴国家的侵略，蓄意、残酷，且存在机会主义的企图。

使馆指出，美国政府近年投入了数亿美元用于干涉古巴内政，甚至不惜制造混乱，试图破坏古巴人民生活的宪法秩序、社会共识、稳定、安宁、公民安全及和谐。美国政府还通过对高科技工具的垄断控制，利用疫情在全球造成的恶劣社会条件对古实施影响。

使馆呼吁，如果美国政府真正关切古人民生活，就应该解除对古封锁，暂停使用赫尔姆斯-伯顿法案第三章。使馆称，该法案条款内容中的措施极端残酷，如在疫情期间阻碍古获得肺呼吸机等。

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