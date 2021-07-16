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民调：大部分英国人愿继续执行部分防疫限制措施

2021年07月16日08:52 | 来源：新华网
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　　在英国政府19日开始最后阶段“解封”前，一项民意调查显示，大约三分之二英国人认为“解封”后人们应该继续执行至少部分防疫限制措施。

　　英国凯度公共事务研究公司7日至12日在线上开展这项民调，1057人参与。

　　调查结果显示，66%的调查对象希望“解封”以后维持一些或者绝大部分或全部防疫限制措施，60%的调查对象认为每个人都应该继续在商店和搭乘公共交通工具时戴口罩。而29%的调查对象认为英国人需要学习与新冠病毒共存，无需任何限制举措。

　　英国政府12日正式确认，英格兰地区将按计划于19日开始最后阶段“解封”。根据计划，政府将不再限制社交聚集人数，由民众自行决定是否戴口罩。不过，苏格兰地方政府13日确认，苏格兰8月9日解除绝大部分限制措施以后，民众仍须戴口罩。

　　官方数据显示，英国14日报告单日新增新冠确诊病例42302例，创今年1月15日以来新高。美联社报道，英国政府警告今夏单日新增确诊病例可能超过10万例。（包雪琳）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、徐祥丽)

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