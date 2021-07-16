自荷兰政府6月26日开始解除大多数封控防疫措施以来，荷兰新冠疫情恶化，7月13日基本传染数增至2.17，比一周前高0.8，且年轻感染者明显增多。

在流行病学中，基本传染数反映病毒传播情况，指每名感染者平均可传染的人数。举例而言，基本传染数为2，意味着每名感染者平均可传染2人。只有这一数值持续低于1，疫情才可能逐渐消散。

德新社以荷兰国家公共卫生与环境研究所为消息源报道，荷兰近期日均新增8000例左右感染病例。其中，感染德尔塔毒株者估计占60%至65%。

据美联社报道，截至7月13日的一周内，荷兰18岁至24岁人群感染病例数增加262%，25岁至29岁人群增加191%。可溯源的感染病例中，37%源头为年轻人爱去的酒吧、夜总会等休闲娱乐场所。

美联社报道的数据显示，荷兰成年人中，超过46%已完成新冠疫苗接种，超过77%接种至少一剂。荷兰副首相兼公共卫生、福利与体育大臣胡戈·德容赫12日说，6月下旬以来政府放宽防疫规定，人们也没有注意保持社交距离，再加上传染性更强的德尔塔毒株蔓延，“显然（给疫情）带来了加速效应”。

由于放宽防疫规定后疫情恶化，荷兰政府遭到多方严厉批评。首相马克·吕特为“错误判断”带来的后果道歉。荷兰政府已于7月9日恢复部分防疫规定，如酒吧只能营业至24点，舞厅和夜总会再次关门。（乔颖）（新华社专特稿）

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